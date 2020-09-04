В Минобороны заявили о перехвате трех бомбардировщиков ВВС США у границ

Восемь российских истребителей поднимались для перехвата трех стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США у южных границ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает ТАСС.

Истребители подняли в воздух после того, как российские средства контроля засекли американские самолеты, летящие в сторону государственной границы. «Над акваториями Черного и Азовского морей были подняты 4 истребителя Су-27 и 4 истребителя Су-30», — уточнили в центре.

Как отмечается в сообщении, российские летчики выполняли полет «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства». Самолеты США не нарушили границу, после того, как они от нее удалились, истребители вернулись на базу.

Командование ВВС США в Европе сообщило, что три американских стратегических бомбардировщиков B-52H 4 сентября провели учения в воздушном пространстве Украины. Согласно данным сервиса RadarBox, самолеты подлетели к Крыму с севера, сделали несколько кругов над Мелитополем, после чего вернулись обратно. Ближайшая к Крыму точка, где находились бомбардировщики, расположена в 40 км от побережья полуострова.