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В Минобороны заявили о перехвате трех бомбардировщиков ВВС США у границ

Восемь российских истребителей поднимались для перехвата трех стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США у южных границ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает ТАСС.

Истребители подняли в воздух после того, как российские средства контроля засекли американские самолеты, летящие в сторону государственной границы. «Над акваториями Черного и Азовского морей были подняты 4 истребителя Су-27 и 4 истребителя Су-30», — уточнили в центре.

Как отмечается в сообщении, российские летчики выполняли полет «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства». Самолеты США не нарушили границу, после того, как они от нее удалились, истребители вернулись на базу.

Командование ВВС США в Европе сообщило, что три американских стратегических бомбардировщиков B-52H 4 сентября провели учения в воздушном пространстве Украины. Согласно данным сервиса RadarBox, самолеты подлетели к Крыму с севера, сделали несколько кругов над Мелитополем, после чего вернулись обратно. Ближайшая к Крыму точка, где находились бомбардировщики, расположена в 40 км от побережья полуострова.

Американские бомбардировщики В-52 пролетели над Украиной вблизи Крыма
Политика
<p>B-52H Stratofortress</p>

«Миссия продемонстрировала, как передовые самолеты и экипажи, например, в подразделениях B-52, обеспечивают возможности коллективной обороны и обеспечивают США, их союзникам по НАТО и партнерам стратегическую и оперативную широту для сдерживания России и обеспечения безопасности», — отмечается в сообщении.

Министерство Украины опубликовало видео с полетом американских самолетов. В пояснении к нему сказано, что бомбардировщики США сопровождали украинские истребители тактической авиации. Военные летчики Украины встретили В-52 на польской границе, совершили сопровождение по территории Украины до побережья Азовского моря и в обратном направлении, маневры носили плановый характер.

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Видео: Міністерство оборони України / Facebook
Видео: Міністерство оборони України / Facebook
Video

«Вполне вероятно, что такое сотрудничество в области коллективной безопасности продолжится», — заявили в министерстве.

Ранее в рамках учений «Океанский щит — 2020» десять российских противолодочных самолетов Ту-142 пролетели над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана. На всем пути их сопровождали истребители стран НАТО.

Теги: США, Черное море, истребители
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