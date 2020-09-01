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Общество ,  
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Су-27 перехватили три бомбардировщика США над Балтийским морем

Российские истребители перехватили над нейтральными водами Балтийского моря три стратегических бомбардировщика Военно-воздушных сил США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной Минобороны.

По данным военного ведомства, 31 августа американские самолеты приближались к российской границе. На перехват вылетели три истребителя Су-27 Балтийского флота. Российские летчики идентифицировали самолеты как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС Соединенных Штатов.

После того как американские бомбардировщики удалились от российской границы, Су-27 вернулись на аэродром базирования. Американские самолеты не нарушили государственной границы.

Появилось видео перехвата американского бомбардировщика
Политика

НАТО тем временем обвинило Россию в нарушении воздушного пространства альянса над Балтийским морем. Как заявило командование ВВС НАТО, 28 августа российский истребитель Су-27 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем перехватил американский бомбардировщик B52, когда он приближался к воздушному пространству Дании близ острова Борнхольм. Су-27, летевший из Калининграда, следуя за B52, вошел в воздушное пространство Дании над островом, сказали в альянсе.

ВВС США назвали перехват Россией их бомбардировщика непрофессиональным
Политика

Ранее 31 августа в Национальном центре управления обороной сообщили, что российский истребитель Су-27 перехватил четыре самолета — стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции, самолет-разведчик Challenger ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии, которые приближались к границе России.

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Теги: истребители, перехват, бомбардировщики, Россия, США
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