Су-27 перехватили три бомбардировщика США над Балтийским морем

Российские истребители перехватили над нейтральными водами Балтийского моря три стратегических бомбардировщика Военно-воздушных сил США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной Минобороны.

По данным военного ведомства, 31 августа американские самолеты приближались к российской границе. На перехват вылетели три истребителя Су-27 Балтийского флота. Российские летчики идентифицировали самолеты как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС Соединенных Штатов.

После того как американские бомбардировщики удалились от российской границы, Су-27 вернулись на аэродром базирования. Американские самолеты не нарушили государственной границы.

НАТО тем временем обвинило Россию в нарушении воздушного пространства альянса над Балтийским морем. Как заявило командование ВВС НАТО, 28 августа российский истребитель Су-27 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем перехватил американский бомбардировщик B52, когда он приближался к воздушному пространству Дании близ острова Борнхольм. Су-27, летевший из Калининграда, следуя за B52, вошел в воздушное пространство Дании над островом, сказали в альянсе.