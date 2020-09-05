В Германии оценили последствия отказа от «Северного потока-2»

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Отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро в случае приостановки строительства газопровода в рамках проекта «Северный поток- 2». Об этом сообщил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, передает Tagesschau.

По его словам, в случае остановки проекта и потери инвестированных в него средств бизнес может потерять миллиарды евро. Хермес также не исключил потерю рабочих мест в Германии при таком развитии событий.

«С остановкой (строительства газопровода), цены на газ в ЕС заметно вырастут, так как сокращение поставок приведет к росту цен», — сказал исполнительный директор ассоциации Zukunft Erdgas Тимм Келлер.

Ранее, 1 сентября, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия собирается достроить «Северный поток-2», несмотря на существующие санкции со стороны США и угрозы американских властей о применении новых ограничительных мер. Однако на следующий день правительство ФРГ сообщило, что политик Алексей Навальный, который проходит лечение в клинике «Шарите», был отравлен ядом, принадлежащим к той же группе, что и вещество «Новичок».