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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в после возобновления авиаперелетов

В России не ухудшилась эпидемиологическая ситуация после открытия международных авиаперелетов. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «Россия 1».

«Пока мы этого не отмечаем. Все-таки меры безопасности принимаются», — сказал он.

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Фото: Burak Kara / Getty Images

Министр отметил, что в целом в стране сохраняется «позитивная динамика». По его словам, число госпитализированных пациентов с COVID-19 сократилась за последние три месяца в два раза. В стационарах остаются 90 тыс. человек, в реанимации и на искусственной вентиляции легких находятся больше 2 тыс. больных.

По последним данным, число зараженных в России выросло до 1 млн 15 тыс. 105 человек. С начала эпидемии от коронавирусной инфекции, согласно данным оперативного штаба, в стране умерли 17 649 пациентов (по данным Росстата за апрель-июль число умерших с COVID-19 достигло 37 908). По числу заболевших, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире. Первое место удерживают США.

Россия начала открывать международное авиасообщение с начала августа. Сначала его восстановили только с тремя странами: Турцией, Великобританией и Танзанией. Позже к ним добавились Швеция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы. В одностороннем порядке с 1 сентября сняла запрет на перелеты из России и обратно Польша.

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Источник: JHU
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Теги: Михаил Мурашко, авиарейсы
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