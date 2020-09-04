Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в после возобновления авиаперелетов

В России не ухудшилась эпидемиологическая ситуация после открытия международных авиаперелетов. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «Россия 1».

«Пока мы этого не отмечаем. Все-таки меры безопасности принимаются», — сказал он.

Министр отметил, что в целом в стране сохраняется «позитивная динамика». По его словам, число госпитализированных пациентов с COVID-19 сократилась за последние три месяца в два раза. В стационарах остаются 90 тыс. человек, в реанимации и на искусственной вентиляции легких находятся больше 2 тыс. больных.

По последним данным, число зараженных в России выросло до 1 млн 15 тыс. 105 человек. С начала эпидемии от коронавирусной инфекции, согласно данным оперативного штаба, в стране умерли 17 649 пациентов (по данным Росстата за апрель-июль число умерших с COVID-19 достигло 37 908). По числу заболевших, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире. Первое место удерживают США.