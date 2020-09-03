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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав Турции заявил о втором пике пандемии коронавируса

Турция переживает второй пик первой волны распространения коронавирусной инфекции, рост заболеваемости, в том числе связан с плохим соблюдением отдыхающими профилактических мер. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает издание SoL Haber.

«Мы переживаем второй пик первой волны. <...> Количество наших пациентов и количество жизней, которые мы теряем, увеличивается как в нашей стране, так и в мире», — отметил он.

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Фото: Luca Bruno / AP

По словам министра, за последние сутки в Турции умерли 45 заболевших COVID-19, и были выявлены 1596 новых зараженных. Общее число больных в стране, по данным турецкого Минздрава, выросло до 273 301 человек.

Министр здравоохранения указал, что к зонам с повышенным риском распространения заболевания относятся города Анкара, Стамбул, Измир и Бурса. При этом Анкара стала одним из регионов, где за последние дни зафиксировали наибольший прирост заболевших.

Коджа уточнил, что власти сохраняют контроль над ситуацией, несмотря на увеличение нагрузки на медучреждения. «Нельзя сказать, что эпидемия вышла из-под контроля. Но если не проявить внимания к мерам безопасности, результат может быть другим», — заявил он.

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Среди причин, которые привели к удушению эпидемиологической ситуации, министр назвал недостаточное соблюдение гражданами профилактических мер против коронавируса. «Мы с сожалением видим, насколько соблюдаются меры (безопасности) в местах отдыха, увеселительных заведениях, на рынках и во время (общественных) церемоний» — указал министр.

В начале августа глава Минздрава отмечал, что после открытия турецких курортов в стране резко выросло число заболевших. В конце августа на курортах турецкой Антальи из-за угрозы коронавируса запретили пенные вечеринки, так как их участники не соблюдали меры предосторожности.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией в начале августа. Российское посольство в Анкаре отмечало, что туристам из России по приезде в Турцию не нужно предоставлять справки об отсутствии коронавируса. В аэропорту до прохождения паспортного контроля у всех приезжих измеряют температуру и проверяют симптомы COVID-19.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: коронавирус, Турция, Минздрав
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