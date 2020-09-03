Минздрав Турции заявил о втором пике пандемии коронавируса

Турция переживает второй пик первой волны распространения коронавирусной инфекции, рост заболеваемости, в том числе связан с плохим соблюдением отдыхающими профилактических мер. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает издание SoL Haber.

«Мы переживаем второй пик первой волны. <...> Количество наших пациентов и количество жизней, которые мы теряем, увеличивается как в нашей стране, так и в мире», — отметил он.

По словам министра, за последние сутки в Турции умерли 45 заболевших COVID-19, и были выявлены 1596 новых зараженных. Общее число больных в стране, по данным турецкого Минздрава, выросло до 273 301 человек.

Министр здравоохранения указал, что к зонам с повышенным риском распространения заболевания относятся города Анкара, Стамбул, Измир и Бурса. При этом Анкара стала одним из регионов, где за последние дни зафиксировали наибольший прирост заболевших.