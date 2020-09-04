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«Аэрофлот» назвал дату возобновления рейсов на Мальдивы

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Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press
Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы на Мальдивы с 10 сентября. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

«Полеты в Мале будут выполняться с 10 сентября два раза в неделю», — сказала она, добавив, что продажа билетов уже открыта на официальном сайте «Аэрофлота».

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с Каиром Дубаем и Мальдивами.

В столицу Египта самолеты будут летать с 9 сентября, три раза в неделю. В крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратах — дважды в неделю, по пятницам и субботам, с 11 сентября.

После этого «Аэрофлот» заявил, что возобновит рейсы в Каир с 9 сентября, в Дубай — с 11-го, однако о том, когда лайнеры начнут летать на Мальдивы, не сообщалось.

«Аэрофлот» назвал даты возобновления рейсов в Каир и Дубай
Общество
Вид на аэропорт Каира

Правительство, 3 сентября, также решило увеличить число рейсов в Швейцарию. Самолеты «Аэрофлота» будут летать туда дважды в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва. Два рейса из Москвы в Цюрих и обратно будет выполнять авиакомпания Swiss Air.

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Россия приостановила международное авиасообщение в конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции. Первыми для россиян в августе стали доступны рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию. Позже власти разрешили полеты в Швейцарию.

Теги: «Аэрофлот», Мальдивы, авиасообщение
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