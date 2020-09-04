«Аэрофлот» назвал дату возобновления рейсов на Мальдивы
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы на Мальдивы с 10 сентября. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с Каиром Дубаем и Мальдивами.
В столицу Египта самолеты будут летать с 9 сентября, три раза в неделю. В крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратах — дважды в неделю, по пятницам и субботам, с 11 сентября.
После этого «Аэрофлот» заявил, что возобновит рейсы в Каир с 9 сентября, в Дубай — с 11-го, однако о том, когда лайнеры начнут летать на Мальдивы, не сообщалось.