«Аэрофлот» назвал дату возобновления рейсов на Мальдивы

Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы на Мальдивы с 10 сентября. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

«Полеты в Мале будут выполняться с 10 сентября два раза в неделю», — сказала она, добавив, что продажа билетов уже открыта на официальном сайте «Аэрофлота».

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с Каиром Дубаем и Мальдивами.

В столицу Египта самолеты будут летать с 9 сентября, три раза в неделю. В крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратах — дважды в неделю, по пятницам и субботам, с 11 сентября.

После этого «Аэрофлот» заявил, что возобновит рейсы в Каир с 9 сентября, в Дубай — с 11-го, однако о том, когда лайнеры начнут летать на Мальдивы, не сообщалось.