Голикова назвала три открывающихся для полетов из России страны

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С 1 августа Россия возобновит авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией на взаимной основе, сообщила в эфире «России 24» вице-премьер Татьяна Голикова.

Она пояснила, что авиасообщение возобновляется только с тремя странами, чтобы это не привело к появлению новых завозных случаев в России.

По словам Голиковой, рейсы в Великобританию будут выполняться в столицу страны Лондон. Говоря о полетах в Турцию, вице-премьер указала, что с 1 августа они возобновятся только в Анкару и Стамбул, а с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. В Танзанию полеты будут выполняться в Занзибар.

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