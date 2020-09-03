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Пандемия коронавируса ,  
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«Аэрофлот» назвал даты возобновления рейсов в Каир и Дубай

Вид на аэропорт Каира
Вид на аэропорт Каира (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Каир с 9 сентября, в Дубай — с 11-го, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова, передает ТАСС.

В столицу Египта самолеты будут летать три раза в неделю, в город в Объединенных Арабских Эмиратах — дважды в неделю, по пятницам и субботам.

3 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с Каиром (три рейса в неделю), Дубаем (два рейса в неделю) и Мальдивами (два рейса в неделю).

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Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Власти также решили увеличить число рейсов в Швейцарию. Самолеты «Аэрофлота» будут летать туда дважды в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва. Два рейса из Москвы в Цюрих и обратно будет выполнять авиакомпания Swiss Air.

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Авиасообщение было приостановлено Россией в конце марта из-за пандемии коронавируса. Первыми для россиян в августе возобновились рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию, позднее была открыта Швейцария.

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Также в августе Совет ЕС обновил список стран, гражданам которых разрешается въезд в Евросоюз. Россия в перечень вновь не попала.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: авиарейсы, Египет, ОАЭ, «Аэрофлот»
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