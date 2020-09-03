«Аэрофлот» назвал даты возобновления рейсов в Каир и Дубай

Вид на аэропорт Каира (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Каир с 9 сентября, в Дубай — с 11-го, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова, передает ТАСС.

В столицу Египта самолеты будут летать три раза в неделю, в город в Объединенных Арабских Эмиратах — дважды в неделю, по пятницам и субботам.

3 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с Каиром (три рейса в неделю), Дубаем (два рейса в неделю) и Мальдивами (два рейса в неделю).

Власти также решили увеличить число рейсов в Швейцарию. Самолеты «Аэрофлота» будут летать туда дважды в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва. Два рейса из Москвы в Цюрих и обратно будет выполнять авиакомпания Swiss Air.