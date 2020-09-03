Кабмин увеличит количество рейсов в Швейцарию до четырех в неделю

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Правительство решило увеличить частоту воздушного сообщения между Россией и Швейцарией до четырех рейсов в неделю. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Два рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва — Женева — Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих», — уточняется в сообщении.

Авиасообщение со Швейцарией, прерванное из-за пандемии коронавируса, российские власти возобновили с 15 августа. Однако тогда рейс по маршруту Москва — Женева — Москва выполнялся всего один раз в неделю.