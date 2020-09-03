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Политика ,  
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Российский МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики ВВС США и Великобритании

Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 (Фото: Нина Падалко / РИА Новости)

Российский истребитель МиГ-31 перехватил в небе над нейтральными водами Баренцева моря самолеты-разведчики ВВС США и Великобритании. Об этом сообщили РБК в Национальном центре управления обороной России.

Приближающиеся к российской границе воздушные цели обнаружили средства контроля воздушного пространства. «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — сказано в сообщении. Экипаж МиГ-31 идентифицировал самолеты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик R.1 «Сентинел» ВВС Великобритании.

В Минобороны сообщили о вылете МиГ-31 на перехват норвежского патруля
Общество
МиГ-31

После разворота самолетов-разведчиков российский самолет вернулся в аэропорт базирования. Центр управления отметил, что самолеты не нарушили границ России. Также ведомство отметило, что перехват был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В последние недели перехваты российскими истребителями самолетов стран НАТО над Балтийским и Баренцевым морем участились. Также неоднократно поступали сообщения о перехвате российскими самолетами самолетов США над Черным морем.

Ранее 3 сентября Центр управления обороной также сообщил о перехвате самолета норвежских ВВС над Баренцевым морем. Подобный инцидент также произошел 1 сентября. Российский МиГ-31 перехватил самолет норвежской патрульной авиации.

Появилось видео перехвата американского бомбардировщика
Политика


Кроме того, 31 августа три российских истребителя Су-27 перехватили в небе над Балтийском морем три бомбардировщика B-52H ВВС США. Истребители сопровождали их, пока американские самолеты не изменили курс и не удалились от российской границы.

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Теги: перехват самолетов, ВКС РФ, ВВС Великобритании, ВВС США
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