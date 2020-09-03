Российский МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики ВВС США и Великобритании

Истребитель-перехватчик МиГ-31 (Фото: Нина Падалко / РИА Новости)

Российский истребитель МиГ-31 перехватил в небе над нейтральными водами Баренцева моря самолеты-разведчики ВВС США и Великобритании. Об этом сообщили РБК в Национальном центре управления обороной России.

Приближающиеся к российской границе воздушные цели обнаружили средства контроля воздушного пространства. «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — сказано в сообщении. Экипаж МиГ-31 идентифицировал самолеты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик R.1 «Сентинел» ВВС Великобритании.

После разворота самолетов-разведчиков российский самолет вернулся в аэропорт базирования. Центр управления отметил, что самолеты не нарушили границ России. Также ведомство отметило, что перехват был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В последние недели перехваты российскими истребителями самолетов стран НАТО над Балтийским и Баренцевым морем участились. Также неоднократно поступали сообщения о перехвате российскими самолетами самолетов США над Черным морем.