В Минобороны сообщили о вылете МиГ-31 на перехват норвежского патруля
На перехват самолета ВВС Норвегии над нейтральными водами Баренцева моря российские военные подняли истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава авиации Северного флота, сообщили в Минобороны России. Самолет, приближающийся к воздушной границе России, был обнаружен средствами контроля. Российский военный самолет вылетел, чтобы идентифицировать воздушную цель.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.
Сообщения о вылетах на перехват самолетов стран стран Европы и США поступают регулярно.
Накануне российские истребители Су-27 поднимались в воздух после обнаружения на экранах локаторов американских самолетов. Летчики идентифицировали их как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС Соединенных Штатов.