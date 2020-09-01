В Минобороны сообщили о вылете МиГ-31 на перехват норвежского патруля

Тройка Су-27 сопровождала их, пока бомбардировщики не изменили курс и стали удаляться от российской границы. При этом в Минобороны отметили, что американские самолеты не нарушили государственную границу России.

После встречи с российскими перехватчиками 28 августа американское командование опубликовало видеозапись самолетов в воздухе. При этом американские военные назвали действия российских летчиков «небезопасными и непрофессиональными». По их словам, пилоты несколько раз пересекали траекторию полета на расстоянии в пределах 100 футов от носовой части B-52 на одной высоте и использовали форсаж.