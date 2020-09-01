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В Минобороны сообщили о вылете МиГ-31 на перехват норвежского патруля

МиГ-31
МиГ-31 (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

На перехват самолета ВВС Норвегии над нейтральными водами Баренцева моря российские военные подняли истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава авиации Северного флота, сообщили в Минобороны России. Самолет, приближающийся к воздушной границе России, был обнаружен средствами контроля. Российский военный самолет вылетел, чтобы идентифицировать воздушную цель.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Су-27 перехватили три бомбардировщика США над Балтийским морем
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Бомбардировщик B-52H ВВС

Сообщения о вылетах на перехват самолетов стран стран Европы и США поступают регулярно.

Накануне российские истребители Су-27 поднимались в воздух после обнаружения на экранах локаторов американских самолетов. Летчики идентифицировали их как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС Соединенных Штатов.

Тройка Су-27 сопровождала их, пока бомбардировщики не изменили курс и стали удаляться от российской границы. При этом в Минобороны отметили, что американские самолеты не нарушили государственную границу России.

Появилось видео перехвата американского бомбардировщика
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После встречи с российскими перехватчиками 28 августа американское командование опубликовало видеозапись самолетов в воздухе. При этом американские военные назвали действия российских летчиков «небезопасными и непрофессиональными». По их словам, пилоты несколько раз пересекали траекторию полета на расстоянии в пределах 100 футов от носовой части B-52 на одной высоте и использовали форсаж.

Теги: перехват, Минобороны, Норвегия
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