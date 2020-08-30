Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Появилось видео перехвата американского бомбардировщика Политика, 12:59 Путин и Лукашенко согласились встретиться в Москве «в ближайшие недели» Политика, 12:54 Месси не приехал на назначенное медобследование игроков «Барселоны» Спорт, 12:36 В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID Общество, 12:31 Французского офицера заподозрили в измене в пользу России Политика, 12:30 Как выучить разговорные фразы на иностранных языках РБК и Билайн, 12:27 В Белоруссии за сутки на акциях протеста задержали 29 человек Политика, 12:22 Число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 190 Общество, 12:18 Минпросвещения посоветовало сообщать в прокуратуру о поборах в школе Общество, 12:04 Бывший стажер SpaceX обвинила менеджера компании в харассменте Общество, 11:56 Путин в пятый раз позвонил Лукашенко после начала протестов в Белоруссии Политика, 11:54 Во что инвестировать деньги, снятые с депозита в банке: 5 советов Инвестиции, 11:50 СМИ узнали об уходе Ковальчука из «Вашингтона» Овечкина Спорт, 11:44 РБК Pro: шесть парадоксов лидерства в постковидном мире Pro, 11:36
Политика ,  
0 

Появилось видео перехвата американского бомбардировщика

В Сети появилось видео перехвата американского бомбардировщика В-52Н российским Су-27 над Балтийским морем.

Су-27 во время перехвата американского бомбардировщика В-52Н
Су-27 во время перехвата американского бомбардировщика В-52Н
(Видео: The War Zone / Youtube)
Video

Как сообщило командование ВВС США в Европе и Африке, перехват произошел над Черным морем. Однако накануне Национальный центр управления обороной России сообщал о том, что перехват произошел над Балтийским морем.

Американские военные назвали действия российских летчиков «небезопасными и непрофессиональными». По их словам, пилоты несколько раз пересекали траекторию полета на расстоянии в пределах 100 футов от носовой части B-52 на одной высоте и использовали форсаж.

29 августа Минобороны России сообщило о перехвате 28 августа американского стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря. Для его опознавания вылетели два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Также 28 августа истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Черного моря самолет-разведчик RC-135 ВВС США. После перехвата американский самолет развернулся, российский истребитель вернулся в аэропорт базирования.

Теги: ВВС США, В-52, перехват самолетов
Материалы по теме
Российские Су-27 перехватили американский стратегический бомбардировщик
Общество
Су-27 перехватили самолеты-разведчики над Балтикой и Черным морем
Политика
Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter