В Сети появилось видео перехвата американского бомбардировщика В-52Н российским Су-27 над Балтийским морем.

Су-27 во время перехвата американского бомбардировщика В-52Н (Видео: The War Zone / Youtube)

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Как сообщило командование ВВС США в Европе и Африке, перехват произошел над Черным морем. Однако накануне Национальный центр управления обороной России сообщал о том, что перехват произошел над Балтийским морем.

Американские военные назвали действия российских летчиков «небезопасными и непрофессиональными». По их словам, пилоты несколько раз пересекали траекторию полета на расстоянии в пределах 100 футов от носовой части B-52 на одной высоте и использовали форсаж.

29 августа Минобороны России сообщило о перехвате 28 августа американского стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря. Для его опознавания вылетели два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.