Российский истребитель перехватил над Черным морем самолет-разведчик США

Разведывательный самолет RC-135 ВВС США над нейтральными водами Черного моря (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС)

Стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США приблизился к границе России над Черным морем, но развернулся после того, как навстречу ему вылетел российский истребитель Су-30СМ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что после того, как американский самолет-разведчик повернул в сторону от границы, Су-30СМ из состава частей противовоздушной обороны Южного военного округа благополучно вернулся на аэродром базирования.

Накануне, 20 августа, российский истребитель Су-30СМ перехватил над Черным морем самолеты-разведчики «Атлантик-2» ВМС Франции и «R.1 Сентинел» ВВС Великобритании.