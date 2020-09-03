Российский Миг-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31БМ (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Истребитель Миг-31БМ ВКС России перехватил в небе над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Российский истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота был поднят в воздух над нейтральными водами Баренцева моря для опознавания воздушной цели и предотвращения нарушения границы России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С [Орион] ВВС Норвегии», — говорится в сообщении.

Центр отмечает, что норвежский самолет не нарушил границы России. Полет российского истребителя также выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После перехвата Миг-31БМ вернулся на аэродром базирования.