ОЗХО предложила помощь любой из сторон в ситуации с Навальным

Фернандо Ариас (Фото: Peter Dejong / AP)

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова оказать помощь любой из сторон, которая попросит об этом, в ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении генерального директора организации Фернандо Ариаса (есть у РБК).

Германия, где находится на лечении Навальный, 2 сентября объявила, что в организме политика обнаружены следы яда из группы «Новичок».

«ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова взаимодействовать с любым государством-участником, которое может запросить помощь», — отмечается в заявлении Ариаса.

В организации добавили, что любое отравление с применением нервно-паралитических веществ, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, считается использованием химического оружия. Страны ОЗХО осуждают применение химического оружия при любых обстоятельствах, которое противоречит правовым нормам.