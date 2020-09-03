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Отравление Навального ,  
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ОЗХО предложила помощь любой из сторон в ситуации с Навальным

Фернандо Ариас
Фернандо Ариас (Фото: Peter Dejong / AP)

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова оказать помощь любой из сторон, которая попросит об этом, в ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении генерального директора организации Фернандо Ариаса (есть у РБК).

Германия, где находится на лечении Навальный, 2 сентября объявила, что в организме политика обнаружены следы яда из группы «Новичок».

«ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова взаимодействовать с любым государством-участником, которое может запросить помощь», — отмечается в заявлении Ариаса.

В организации добавили, что любое отравление с применением нервно-паралитических веществ, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, считается использованием химического оружия. Страны ОЗХО осуждают применение химического оружия при любых обстоятельствах, которое противоречит правовым нормам.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Накануне немецкое правительство сообщило, что лаборатория бундесвера в ходе токсикологической экспертизы выявила наличие в организме Навального следов отравляющего вещества из группы «Новичок».

В августе врачи клиники «Шарите», где лечится оппозиционер, заявили со ссылкой на клинические исследования, что Навальный был отравлен веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы.

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По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, она не сомневается в выводах немецких специалистов. По ее мнению, таким образом оппозиционера пытались заставить замолчать. Меркель потребовала от Москвы объяснений. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш заявила, что сторонники Навального будут добиваться возбуждения уголовного дела.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в заявлении ФРГ об отравлении Навального отсутствует «какая-либо фактура». Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин не исключил, что это могла быть провокация западных спецслужб.

Теги: ОЗХО, Алексей Навальный, отравление
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