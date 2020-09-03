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Протесты в Белоруссии ,  
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Задержанных в Минске журналистов перевели в изолятор на Окрестина

Шестерых сотрудников СМИ, задержанных в белорусской столице 1 сентября во время студенческих протестов, перевезли в минский Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина. Об этом сообщает новостной портал Tut.by со ссылкой на заместителя начальника МОБ УВД администрации Октябрьского района Минска Виталия Яроша.

Журналистов обвиняют по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Им грозят штраф или административный арест.

Первое судебное заседание прошло 2 сентября, обвиняемые присутствовали на нем по видеосвязи, находясь в отделении милиции, куда их доставили после задержания. Как пишет Tut.by, против задержанных сотрудников портала выступили свидетелями омоновцы, которые обвинили журналистов в координации движения протестующих.

По итогам слушания судья решила отправить дела всех задержанных журналистов на доработку. После этого представителей прессы перевезли в изолятор на Окрестина. Следующее заседание состоится 3 сентября.

Лавров выразил озабоченность задержаниями российских журналистов в Минске
Политика
Сергей Лавров

Изначально в Минске около метро «Динамо» во время несанкционированной акции, уточняет «РИА Новости», задержали восемь сотрудников СМИ, в том числе корреспондента агентства Кирилла Рубцова и сотрудника НТВ, которых вскоре отпустили. Изначально правоохранители объясняли, что им нужно проверить документы журналистов.

Задержанными остаются два работника Tut.by, Надежда Калинина и Алексей Судников, журналист БелаПАН Андрей Шавлюго, корреспондент Мария Элешевич, фотограф Святослав Зоркий и видеооператор Микита Недоверков из редакции «Комсомольская правда Беларусь». Ночь с 1 на 2 сентября они провели в РУВД.

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Задержанных в Минске журналистов оставят в милиции до утра
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Первые дни протестов в Белоруссии, которые начались после окончания президентских выборов 9 августа, также сопровождались задержаниями корреспондентов, в том числе российских. Связь с некоторыми из них терялась на десятки часов, часть журналистов жаловалась после освобождения на избиения силовиками.

Теги: Минск, задержания, журналисты, СИЗО
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