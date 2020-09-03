Задержанных в Минске журналистов перевели в изолятор на Окрестина

Шестерых сотрудников СМИ, задержанных в белорусской столице 1 сентября во время студенческих протестов, перевезли в минский Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина. Об этом сообщает новостной портал Tut.by со ссылкой на заместителя начальника МОБ УВД администрации Октябрьского района Минска Виталия Яроша.

Журналистов обвиняют по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Им грозят штраф или административный арест.

Первое судебное заседание прошло 2 сентября, обвиняемые присутствовали на нем по видеосвязи, находясь в отделении милиции, куда их доставили после задержания. Как пишет Tut.by, против задержанных сотрудников портала выступили свидетелями омоновцы, которые обвинили журналистов в координации движения протестующих.

По итогам слушания судья решила отправить дела всех задержанных журналистов на доработку. После этого представителей прессы перевезли в изолятор на Окрестина. Следующее заседание состоится 3 сентября.