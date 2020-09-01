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Протесты в Белоруссии ,  
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Задержанных в Минске журналистов оставят в милиции до утра

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сотрудников СМИ, которых задержали 1 сентября во время новых протестов в Минске, не выпустят из милиции до утра 2 сентября. Об этом сообщает белорусский портал Tut.by со ссылкой на начальника оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александра Мартиновича.

2 сентября, по сообщению издания, состоится заседание суда.

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Всего, по информации Tut.by, в РУВД находятся шесть человек. Среди них сотрудники самого портала, «Комсомольской правды в Беларуси» и БелаПАН. Ранее Мартинович говорил Tut.by, что журналистов, которых изначально задержали для проверки документов, не выпускают из милиции, пока силовики проверяют их через Минфин и МИД Белоруссии.

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Фото: AP

В акциях протестах 1 сентября участвовали белорусские студенты. Несанкционированные акции продолжаются в Белоруссии уже четвертую неделю.

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