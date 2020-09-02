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Протесты в Белоруссии ,  
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Лавров выразил озабоченность задержаниями российских журналистов в Минске

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Москва озабочена тем, что некоторые из российских журналистов, которые работали в Белоруссии, подвергались задержанию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Мы, конечно же, озабочены тем, что некоторые из российских журналистов, которые работали в Белоруссии и продолжают работать, подвергались задержанию, в том числе не самому такому аккуратному», — заявил Лавров.

Вместе с тем он отметил, что каждый раз, когда Москва обращалась по этому вопросу к белорусским коллегам, «они реагировали оперативно» и все задержанные журналисты были отпущены, в том числе и те, у кого не было аккредитации.

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Лавров подчеркнул, что Россия будет отстаивать права российских журналистов, которые работают на основе законодательства соответствующей страны, и не только в Белоруссии. Он напомнил, что именно так Россия действовала после того, как корреспондентку Sputnik недавно ранили резиновыми пулями «у Белого дома посреди Вашингтона».

«Мы сегодня подчеркнули еще раз и получили заверения со стороны наших белорусских коллег в необходимости обеспечивать работу российских журналистов, которые имеют соответствующую аккредитацию и действуют в рамках правового поля», — добавил он.

На акции протеста в Минске задержали журналистов
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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В частности, 27 августа на площади Свободы в Минске были задержаны около 20 журналистов, собравшихся освещать проходящую там акцию протеста. Среди задержанных — журналисты Tut.by, «Наша Нiва», БелаПАН, «Белсат», «Радио Свобода», Reuters, AP, ВВС. Кроме них задержаны корреспонденты российских изданий — Сергей Бобылев (ТАСС), Евгений Одиноков («РИА Новости»), Павел Мартинчик («Комсомольская правда»). В РУВД, где находились журналисты, прибыл российский консул, и вечером того же дня правоохранительные органы начали выпускать из РУВД задержанных российских журналистов.

Акции протеста в Белоруссии начались вечером 9 августа, после завершения выборов президента и объявления ЦИК о победе на них Александра Лукашенко, который набрал 80% голосов. При этом лидер оппозиции Светлана Тихановская получила 10%. В ее штабе итоги голосования не признают, считая, что она получила поддержку 80% избирателей.

В первые дни акции сопровождались задержаниями, среди задержанных были и российские журналисты, связь с которыми терялась на десятки часов, в их числе — журналист Meduza и бывший корреспондент РБК Максим Солопов, корреспондент Znak.com Никита Телиженко, основатель WarGonzo Илья Питалев и другие. Часть из них пожаловалась на избиения силовиками.

Теги: Сергей Лавров, Владимир Макей, журналисты, задержания, Белоруссия
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