Лавров выразил озабоченность задержаниями российских журналистов в Минске

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Москва озабочена тем, что некоторые из российских журналистов, которые работали в Белоруссии, подвергались задержанию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Мы, конечно же, озабочены тем, что некоторые из российских журналистов, которые работали в Белоруссии и продолжают работать, подвергались задержанию, в том числе не самому такому аккуратному», — заявил Лавров.

Вместе с тем он отметил, что каждый раз, когда Москва обращалась по этому вопросу к белорусским коллегам, «они реагировали оперативно» и все задержанные журналисты были отпущены, в том числе и те, у кого не было аккредитации.

Лавров подчеркнул, что Россия будет отстаивать права российских журналистов, которые работают на основе законодательства соответствующей страны, и не только в Белоруссии. Он напомнил, что именно так Россия действовала после того, как корреспондентку Sputnik недавно ранили резиновыми пулями «у Белого дома посреди Вашингтона».