Путин и Эрдоган обсудили эпидемиологическую безопасность россиян в Турции

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

В телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом президент России подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских граждан. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Этот вопрос стал актуальным, как говорится в сообщении, «с учетом возобновления регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом, а также курортными районами Турции. «В этом контексте отмечена востребованность расширения сотрудничества по линии профильных ведомств в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе в связи с регистрацией в России вакцины для профилактики данного заболевания», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

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