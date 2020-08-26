Власти Турции запретили пенные вечеринки в Анталье из-за коронавируса

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На курортах турецкой Антальи из-за угрозы коронавируса запретили пенные вечеринки. Такое решение принял Общественный совет региона по охране здоровья, передает турецкая газета Haberturk.

Как уточняет издание, запрет касается именно проведения пенных вечеринок, в том числе с использованием цветного дыма и порошка, другие мероприятия для компаний отдыхающих по-прежнему разрешены.

Ограничения ввели из-за того, что в городе стали устраивать больше пенных вечеринок, в особенности на яхтах и экскурсионных кораблях, участники которых не соблюдали меры предосторожности, необходимые во время пандемии.

Контролировать соблюдение требований будут правоохранительные органы, начальники портов, муниципальные власти. Нарушителям грозит отзыв лицензии на лодку или яхту, а также штраф 3150 лир (больше 32 тыс. руб.).