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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Турции запретили пенные вечеринки в Анталье из-за коронавируса

Фото: Luca Bruno / AP
Фото: Luca Bruno / AP

На курортах турецкой Антальи из-за угрозы коронавируса запретили пенные вечеринки. Такое решение принял Общественный совет региона по охране здоровья, передает турецкая газета Haberturk.

Как уточняет издание, запрет касается именно проведения пенных вечеринок, в том числе с использованием цветного дыма и порошка, другие мероприятия для компаний отдыхающих по-прежнему разрешены.

Ограничения ввели из-за того, что в городе стали устраивать больше пенных вечеринок, в особенности на яхтах и экскурсионных кораблях, участники которых не соблюдали меры предосторожности, необходимые во время пандемии.

В Турции резко увеличилось число заболевших после открытия курортов
Общество
Фото: Burak Kara / Getty Images

Контролировать соблюдение требований будут правоохранительные органы, начальники портов, муниципальные власти. Нарушителям грозит отзыв лицензии на лодку или яхту, а также штраф 3150 лир (больше 32 тыс. руб.).

Турция, Великобритания и Танзания стали первыми странами, с которыми Россия возобновила авиасообщение, прерванное из-за распространения коронавируса в конце марта. В курортные турецкие города Анталья, Бодрум и Даламан россиянам разрешили летать с 10 августа.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа отмечал, что после открытия местных курортов в стране резко увеличилось число заболевших COVID-19. При этом, как сообщал РБК вице-президент АТОР Дмитрий Горин, по предварительным данным, вспышку коронавируса зафиксировали на востоке Турции, а не в курортных местах. Горин указывал, что усиление заболевамости COVID-19, в частности, было в Стамбуле.

По последним данным турецкого Минздрава на 25 августа, в стране выявили 261 194 больных. Из них умерли 6163 пациента.

Теги: Турция, отдых, туристы, коронавирус, вечеринки
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