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Посольство опубликовало правила для въезжающих в Турцию россиян

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Российским туристам, приезжающим в Турцию на отдых, по прилету не нужно предоставлять справки об отсутствии коронавируса. Об этом сообщило посольство России в Анкаре на своей странице в Facebook, ссылаясь на меры, разработанные властями Турции для приема иностранных туристов.

Как сообщили в дипведомстве, в аэропортах страны также не будут проводить тестирование на COVID-19. 

Согласно рекомендациям, во время полета все пассажиры должны заполнить информационную форму, которая включает личные данные, номер кресла, адрес прибывания в Турции. В аэропорту до прохождения паспортного контроля у всех туристов будут измерять температуру и проверять симптомы COVID-19.

Если среди туристов обнаружат заболевшего COVID-19, то его сразу госпитализируют, а всех пассажиров, которые сидели рядом с заболевшим или контактировали с ним, будут отправлены на карантин.

Кроме того сообщается, что в стране сохраняется масочный режимв общественных местах. За не соблюдения этого правила туриста оштрафуют на на 900 турецких лир (около 9,3 тыс. руб.).

Материал дополняется

Теги: Посольство России, Турция, отдых
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