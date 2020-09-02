Контактная группа согласовала новые участки разведения сил в Донбассе

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

По итогам онлайн-заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в восточной части Украины было достигнуто соглашение о разминировании 19 участков и разведении сил на четырех участках. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.

«Поставлена задача группе по вопросам безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года», — говорится в сообщении.

В заявлении представителя России в контактной группе Бориса Грызлова (есть у РБК) говорится, что стороны достигли договоренности о координатах участков разведения сил и средств, теперь это предстоит оформить документально. При этом Грызлов отметил, что, по данным представителей Донбасса, украинские силы создают новые позиции «там, где их быть не должно», а также нарушают прежние договоренности о разведении, в том числе в Петровском и Золотом.

В октябре 2019 года стороны договорились развести военные силы и средства в Золотом и Петровском. В декабре отвод сил на этих участках завершился. Разведение сил и средств в Золотом и Петровском входили в число главных пунктов «формулы Штайнмайера» и были условием для организации саммита в «нормандском формате», который состоялся в декабре в Париже.