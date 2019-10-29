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Военные Украины и ЛНР запустили сигнальные ракеты в Донбассе

Представители Вооруженных сил Украины и Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики запустили сигнальные ракеты белого цвета у города Золотое в знак готовности возобновить разведение сил. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Ранее во вторник о начале разведения сил у Золотого сообщил министр иностранных дел и уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего. По его словам, в самопровозглашенной республике узнали о готовности Киева к отводу войск из Золотого лишь за два часа до его начала. При этом он отметил, что в ЛНР к этому были готовы, поскольку отвод ополченцев планировали еще 7 октября. Эта дата была утверждена контактной группой в Минске в начале месяца, уточнил он.

Начало отвода войск в Золотом также подтвердил МИД Украины. По словам главы ведомства Вадима Пристайко, разведение сил произойдет на территориях, которые были согласованы на встрече контактной группы в Минске. Он добавил, что разведение сил также запланировано в Петровском, если в Золотом будет соблюдаться режим прекращения огня.

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Контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера»

1 октября контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера», которая предусматривает введение особого статуса для территорий Донбасса, а также согласовала разведение сил в Золотом и Петровском. Это должно стать главным условием для проведения саммита в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия и Франция).

Теги: ЛНР, Украина, отвод войск, ВСУ
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