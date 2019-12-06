Военные Украины заявили о завершении отвода сил в Петровском в Донбассе

Военные Украины заявили о завершении отвода сил в Петровском в Донбассе

На участке в районе разведения сил и средств вблизи населенного пункта Богдановка (село Петровское) в Донбассе завершились работы по демонтажу фортификационных сооружений и других военных объектов. Об этом говорится в заявлении украинской Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что во время этих работ экстренные службы изъяли на территории 244 взрывоопасных предмета.

Военные указывают, что у населенного пункта Золотое, где также проходило разведение сил и средств, сейчас соблюдается режим тишины. По их данным, обстановка там остается стабильной.

Накануне, 5 декабря, представитель самопровозглашенной ДНР уведомил специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о завершении мероприятий на участке № 3 близ Петровского.