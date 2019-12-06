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Военные Украины заявили о завершении отвода сил в Петровском в Донбассе

На участке в районе разведения сил и средств вблизи населенного пункта Богдановка (село Петровское) в Донбассе завершились работы по демонтажу фортификационных сооружений и других военных объектов. Об этом говорится в заявлении украинской Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что во время этих работ экстренные службы изъяли на территории 244 взрывоопасных предмета.

Военные указывают, что у населенного пункта Золотое, где также проходило разведение сил и средств, сейчас соблюдается режим тишины. По их данным, обстановка там остается стабильной.

Накануне, 5 декабря, представитель самопровозглашенной ДНР уведомил специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о завершении мероприятий на участке № 3 близ Петровского.

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Разведение сил и средств в Петровском началось 9 ноября. Операция по разведению сил на линии соприкосновения у Золотого началась 25 октября, а 2 ноября окончательно завершился отвод войск. В течение нескольких лет эти мероприятия неоднократно срывались.

Разведение сил и средств в Золотом и Петровском входили в число главных пунктов «формулы Штайнмайера» и были условием для организации саммита в «нормандском формате», где Россия, Украина, Франция и Германия обсудят дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.

Теги: Донбасс, ВСУ
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