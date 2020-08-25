Политика , 25 авг, 23:45
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Зеленский заявил о высоких шансах окончания конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Евроньюс» заявил, что шансы на завершение урегулирования конфликта в Донбассе будут выше после проведения очередного саммита в «нормандском формате».
Украинский лидер отметил, что с момента прошлого саммита, который прошел в декабре 2019 года в Париже, стороны достигли определенного прогресса. «Все продвигается, но не так быстро, как я ожидал», — сказал Зеленский.
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