Зеленский заявил о высоких шансах окончания конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Евроньюс» заявил, что шансы на завершение урегулирования конфликта в Донбассе будут выше после проведения очередного саммита в «нормандском формате».

Украинский лидер отметил, что с момента прошлого саммита, который прошел в декабре 2019 года в Париже, стороны достигли определенного прогресса. «Все продвигается, но не так быстро, как я ожидал», — сказал Зеленский.

Материал дополняется.