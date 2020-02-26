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Политика ,  
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В Минске не удалось согласовать новое разведение сил в Донбассе

Украине, России и самопровозглашенным республикам Донбасса требуется еще время для согласования новых участков разведения сил. Отсутствие продвижения по политическим вопросам ставит под сомнение проведение «нормандского саммита»
Хайди Грау (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

В Минске 26 февраля в очередной раз собралась Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. Главное, что ей нужно было сделать для продвижения переговоров, — определить три новых участка для отвода военных. Однако сделать этого не удалось. О чем журналистам сообщили представитель России на переговорах Борис Грызлов и представитель ОБСЕ Хайди Грау. Вопрос требует доработки, сказала спецпредставитель ОБСЕ (цитата по «Интерфаксу»).

В этом году ТКГ встречается уже в четвертый раз — договориться о разводе сил ранее не получалось из-за того, что участники переговоров либо не соглашались с предложенными для разведения участками, либо не могли определить их точные координаты. Так, например, Киев и Донецк согласны на разведение в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) Гнутово, но не могут договориться о точном месте и протяженности отвода сил, рассказал РБК накануне встречи в Минске собеседник, знакомый с ходом переговоров. Помимо Гнутово Киев предлагает развести силы в районе моста у Станицы Луганская и поселка Новоселовка-2. Об этом сообщил в конце января министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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Отсутствие продвижения как в вопросах безопасности, так и в политических вопросах ставит под сомнение проведение очередного саммита лидеров «нормандской четверки», намеченного на весну. На это в среду обратил внимание Грызлов: «Никаких практических мер киевской властью не принято, даже «формула Штайнмайера» так и не включена в украинское законодательство, не согласованы правовые аспекты особого статуса. Это говорит о безответственном подходе и фактическом игнорировании коммюнике состоявшейся 9 декабря встречи. Это ставит под угрозу перспективы намеченной на апрель следующей встречи».

В декабре прошлого года во время встречи в Париже лидеры России, Украины, Германии и Франции договорились собраться еще раз через четыре месяца в Берлине, то есть в апреле. Четко требования перед проведением новой встречи не проговаривались, однако Москва настаивает на том, что второй раунд переговоров на самом высоком уровне состоится, только если будут выполнены условия парижского коммюнике, а именно: в закон об особом статусе Донбасса должен быть включен текст «формулы Штайнмайера», должны быть разведены силы в трех населенных пунктах и состояться обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР. Последний пункт коммюнике стороны выполнили практически сразу, еще в конце прошлого года. На подконтрольную властям Украины территорию вернулись 76 человек. В ЛНР сообщили о получении 63 человек, в ДНР — о 60. Киев заявляет, что в ближайшее время может состояться еще один обмен.

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Россия также настаивает, что перед встречей должен быть согласован итоговый документ. Ранее Москва упрекала Киев в том, что на декабрьской встрече в Париже Владимир Зеленский нарушил достигнутые перед саммитом договоренности. Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, разведение сил конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения уже было согласовано на уровне помощников президентов, однако на саммите украинский лидер отказался от этого, настояв на том, что разведение должно состояться только на трех новых участках. 26 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что через месяц состоится встреча глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки». При этом российский МИД заявил, что ничего об этом не знает.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: минская контактная группа, Владимир Зеленский, Донбасс, ДНР, ЛНР
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