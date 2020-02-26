В Минске не удалось согласовать новое разведение сил в Донбассе

Украине, России и самопровозглашенным республикам Донбасса требуется еще время для согласования новых участков разведения сил. Отсутствие продвижения по политическим вопросам ставит под сомнение проведение «нормандского саммита»

Хайди Грау (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

В Минске 26 февраля в очередной раз собралась Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. Главное, что ей нужно было сделать для продвижения переговоров, — определить три новых участка для отвода военных. Однако сделать этого не удалось. О чем журналистам сообщили представитель России на переговорах Борис Грызлов и представитель ОБСЕ Хайди Грау. Вопрос требует доработки, сказала спецпредставитель ОБСЕ (цитата по «Интерфаксу»).

В этом году ТКГ встречается уже в четвертый раз — договориться о разводе сил ранее не получалось из-за того, что участники переговоров либо не соглашались с предложенными для разведения участками, либо не могли определить их точные координаты. Так, например, Киев и Донецк согласны на разведение в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) Гнутово, но не могут договориться о точном месте и протяженности отвода сил, рассказал РБК накануне встречи в Минске собеседник, знакомый с ходом переговоров. Помимо Гнутово Киев предлагает развести силы в районе моста у Станицы Луганская и поселка Новоселовка-2. Об этом сообщил в конце января министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Отсутствие продвижения как в вопросах безопасности, так и в политических вопросах ставит под сомнение проведение очередного саммита лидеров «нормандской четверки», намеченного на весну. На это в среду обратил внимание Грызлов: «Никаких практических мер киевской властью не принято, даже «формула Штайнмайера» так и не включена в украинское законодательство, не согласованы правовые аспекты особого статуса. Это говорит о безответственном подходе и фактическом игнорировании коммюнике состоявшейся 9 декабря встречи. Это ставит под угрозу перспективы намеченной на апрель следующей встречи».

В декабре прошлого года во время встречи в Париже лидеры России, Украины, Германии и Франции договорились собраться еще раз через четыре месяца в Берлине, то есть в апреле. Четко требования перед проведением новой встречи не проговаривались, однако Москва настаивает на том, что второй раунд переговоров на самом высоком уровне состоится, только если будут выполнены условия парижского коммюнике, а именно: в закон об особом статусе Донбасса должен быть включен текст «формулы Штайнмайера», должны быть разведены силы в трех населенных пунктах и состояться обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР. Последний пункт коммюнике стороны выполнили практически сразу, еще в конце прошлого года. На подконтрольную властям Украины территорию вернулись 76 человек. В ЛНР сообщили о получении 63 человек, в ДНР — о 60. Киев заявляет, что в ближайшее время может состояться еще один обмен.