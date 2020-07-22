Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 70,79 (-0,18) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 81,59 (+0,34) Инвестиции, 13:02
Госдума приняла поправки о патриотическом воспитании в школах Общество, 21:17 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 июля Общество, 21:09 На Сокольнической линии метро произошел сбой в движении поездов Общество, 21:06 «Краснодар» разгромил «Ахмат» и оставил ЦСКА без Лиги чемпионов Спорт, 21:02 «Зенит» завершил сезон волевой победой над «Ростовом» Спорт, 20:59 Во Владимирской области объяснили заявление о повторном заражении COVID Общество, 20:56 Суд освободил двух фигурантов дела об избиениях в ярославской колонии Общество, 20:52 Хоккейный «Спартак» досрочно завершил сбор из-за вспышки COVID-19 Спорт, 20:40 Кремль осудил нападение американских полицейских на журналистов из России Общество, 20:39 Кризисные лидеры: какие отрасли показали рост в период пандемии РБК и #CloudMTS, 20:37 Минэнерго предложило снять запрет на импорт бензина досрочно Бизнес, 20:31 Виктор Толоконский стал советником губернатора Новосибирской области Политика, 20:26 Суд оштрафовал Волочкову после посещения закрытого из-за COVID-19 Дивеево Общество, 20:18 СМИ сообщили об интересе «Локомотива» к футболисту сборной Румынии Спорт, 20:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

Во Владимирской области объяснили заявление о повторном заражении COVID

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Медработник из Владимирской области не заражался коронавирусом повторно, как ранее заявил глава региона Владимир Сипягин. Об этом сообщила пресс-служба администрации области, передает местный телеканал «Зебра-ТВ».

В сообщении администрации сказано, что сотрудник медучреждения сначала переболел пневмонией с отрицательным результатом теста на COVID-19, а во втором случае тест оказался положительным.

Ранее Сипягин рассказал в своем Instagram, что один из медиков дважды заразился коронавирусом за два месяца. Он также отметил, что от коронавируса и возникающей на его фоне пневмонии пострадали многие врачи, в том числе медики с большим опытом работы.

В России за сутки умерли 165 человек с коронавирусом
Общество
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Пресс-служба Минздрава России 22 июля объяснила, что повторное заражение коронавирусом может быть связано с особенностями иммунной системы пациента. В ведомстве уточнили, что повторное заражение случается редко, а также что вакцины смогут сформировать стойкий продолжительный иммунитет, который защитит от заражения.

Согласно последним данным оперативного штаба, во Владимирской области зафиксировано 5333 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 4774 человека, умерли 116.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее



 

Теги: коронавирус, Владимирская область, Минздрав
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 июля
Общество
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Политика
В Италии заявили о выходе из «бури» пандемии коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter