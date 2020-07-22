Во Владимирской области объяснили заявление о повторном заражении COVID

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Медработник из Владимирской области не заражался коронавирусом повторно, как ранее заявил глава региона Владимир Сипягин. Об этом сообщила пресс-служба администрации области, передает местный телеканал «Зебра-ТВ».

В сообщении администрации сказано, что сотрудник медучреждения сначала переболел пневмонией с отрицательным результатом теста на COVID-19, а во втором случае тест оказался положительным.

Ранее Сипягин рассказал в своем Instagram, что один из медиков дважды заразился коронавирусом за два месяца. Он также отметил, что от коронавируса и возникающей на его фоне пневмонии пострадали многие врачи, в том числе медики с большим опытом работы.

Пресс-служба Минздрава России 22 июля объяснила, что повторное заражение коронавирусом может быть связано с особенностями иммунной системы пациента. В ведомстве уточнили, что повторное заражение случается редко, а также что вакцины смогут сформировать стойкий продолжительный иммунитет, который защитит от заражения.