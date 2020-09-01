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Дело губернатора Фургала ,  
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Следствие попросило суд продлить арест экс-губернатору Фургалу

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Следователь просит продлить срок содержания Фургала под стражей до 9 декабря 2020 года», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что судебное заседание о продлении меры пресечения состоится на этой неделе, 3 сентября в 13:00.

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Сергей Фургал

Сергея Фургала, занимавшего должность губернатора Хабаровского края, задержали и доставили в Москву в начале июля. Его обвинили в организации убийств дальневосточных бизнесменов в середине 2000-х. Суд арестовал Фургала до 10 сентября, он находится в столичном СИЗО «Лефортово».

В конце июля президент Владимир Путин отстранил Фургала от должности в связи с утратой доверия. Сам экс-губернатор не признает вину. В Хабаровском крае с 11 июля проходят массовые митинги в поддержку арестованного бывшего главы региона. Последний митинг прошел 29 августа в Хабаровске. По оценке местной администрации, акция собрала 1,2 тыс. участников.

Накануне стало известно, что суд по ходатайству следствия возобновил еще одно уголовное дело против Сергея Фургала. По нему экс-губернатор привлекался более 15 лет назад. Тогда его заподозрили в убийстве предпринимателя Евгения Зори. Фургал был задержан, но вскоре отпущен, уголовное дело в отношении него было прекращено.

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Теги: Сергей Фургал, суд, новости
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