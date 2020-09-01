Следствие попросило суд продлить арест экс-губернатору Фургалу

Сергей Фургал (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Следователь просит продлить срок содержания Фургала под стражей до 9 декабря 2020 года», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что судебное заседание о продлении меры пресечения состоится на этой неделе, 3 сентября в 13:00.

Сергея Фургала, занимавшего должность губернатора Хабаровского края, задержали и доставили в Москву в начале июля. Его обвинили в организации убийств дальневосточных бизнесменов в середине 2000-х. Суд арестовал Фургала до 10 сентября, он находится в столичном СИЗО «Лефортово».