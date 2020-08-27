Политика , 27 авг, 14:13
0
Песков назвал делом следствия и суда перевод Фургала под домашний арест
Сергей Фургал
Президент России Владимир Путин не должен принимать решений о смягчении меры пресечения бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который находится под арестом по обвинению в организации убийств, это дело следствия и суда. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, он не знает о реакции Путина на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского по поводу перевода Фургала под домашний арест.
«Я не знаю. Дело в том, что это не решение президента. Президент неправомочен принимать такие решения», — сказал Песков, добавив, что меру пресечения определяет суд.
Материал дополняется