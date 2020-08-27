Песков назвал делом следствия и суда перевод Фургала под домашний арест

Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент России Владимир Путин не должен принимать решений о смягчении меры пресечения бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который находится под арестом по обвинению в организации убийств, это дело следствия и суда. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, он не знает о реакции Путина на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского по поводу перевода Фургала под домашний арест.

«Я не знаю. Дело в том, что это не решение президента. Президент неправомочен принимать такие решения», — сказал Песков, добавив, что меру пресечения определяет суд.

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