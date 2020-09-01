Тихановская поддержала инициативу Бабарико создать оппозиционную партию

Светлана Тихановская (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская позитивно оценила инициативу незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико создать свою партию. Об этом Тихановская заявила в своем Telegram-канале «Пул первой».

«Создание новых политических партий — позитивный процесс и признак стремления к демократии. Поэтому я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию», — говорится в сообщении.

Экс-кандидат в президенты также заявила, что политическая повестка оппозиции не должна подменяться обсуждением конституционной реформы. По мнению Тихановской, конституционная реформа не первоочередная задача, она не отвечает требованиям белорусского народа и выглядит двусмысленной.

Оппозиционер отметила, что реформы возможны только после новых честных выборов президента Белоруссии.