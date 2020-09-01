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Тихановская поддержала инициативу Бабарико создать оппозиционную партию

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская позитивно оценила инициативу незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико создать свою партию. Об этом Тихановская заявила в своем Telegram-канале «Пул первой».

«Создание новых политических партий — позитивный процесс и признак стремления к демократии. Поэтому я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию», — говорится в сообщении.

Экс-кандидат в президенты также заявила, что политическая повестка оппозиции не должна подменяться обсуждением конституционной реформы. По мнению Тихановской, конституционная реформа не первоочередная задача, она не отвечает требованиям белорусского народа и выглядит двусмысленной.

Лукашенко пообещал вынести новую Конституцию на общественное обсуждение
Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

Оппозиционер отметила, что реформы возможны только после новых честных выборов президента Белоруссии.

Накануне задержанный в июне бывший глава Белгазпромбанка, незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова заявили о планах по созданию политической партии. Одной из главных задач партии Бабарико назвал обеспечение проведения конституционной реформы. В июне он выступил за возврат белорусской Конституции к образцу Основного закона от 1994 года. В беседе Бабарико объяснял важность такой реформы необходимостью восстановить правильную систему управления страной за счет разделения властей и введения ограничения числа президентских сроков. Тогда Лукашенко раскритиковал идею оппозиционера, назвав этот шаг «подарком криминалу».

Позже член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что белорусская оппозиция готова обсудить с властями конституционную реформу.

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Теги: Светлана Тихановская, Виктор Бабарико, политическая партия
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