Путин исключил переход в России на дистанционное образование

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия пока не планирует полностью переходить на дистанционное образование. Об президент России Владимир Путин рассказал во время Всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции, сообщает Кремль.

«Никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению. Нецелесообразно, и ни к чему, повторю. Планов таких нет просто», — сказал президент. Президент также отметил, что дистанционный способ образования не может заменить традиционный способ, он может его только дополнить.

О том, что дистанционная форма обучения не будет полностью введена в стране, также говорил министр просвещения России Сергей Кравцов. «Решение, которое было 15 марта принято, когда школьники были вынуждены перейти на дистанционную систему, еще раз подчеркивает ценность школы, ценность традиционной системы образования», — сказал он.

Дистанционной формой обучения оказались недовольны большинство студентов вузов страны, показало исследование НИУ ВШЭ и ТГУ. Согласно его результатам, 65% опрошенных студентов считают, что «в дистанционном формате обучение стало менее эффективным».