Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах

Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

«Никакое дистанционное обучение не заменит очное. Точка. Итак уровень образования упал ниже критической отметки», — отметил врач.

По его мнению, при посещении школы дети получают не только образование, но и навыки «межвидового» общения. «И подерутся во дворе и девочку за косичку дернет, а потом и записочку напишет. Дома, глядя в компьютер, и правда в трансвеститы потянет», — написал Мясников.

Он также отметил, что дистанционное обучение детей создает проблемы их родителям: им нужно уходить на работу, а ребенок должен оставаться дома один.