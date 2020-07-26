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Пандемия коронавируса ,  
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Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах

Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

«Никакое дистанционное обучение не заменит очное. Точка. Итак уровень образования упал ниже критической отметки», — отметил врач.

По его мнению, при посещении школы дети получают не только образование, но и навыки «межвидового» общения. «И подерутся во дворе и девочку за косичку дернет, а потом и записочку напишет. Дома, глядя в компьютер, и правда в трансвеститы потянет», — написал Мясников.

Он также отметил, что дистанционное обучение детей создает проблемы их родителям: им нужно уходить на работу, а ребенок должен оставаться дома один.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Кроме того, Мясников опроверг опасность коронавирусной инфекции для детей. Он отметил, что процент заражения в раннем возрасте «исчисляется 0,0». По его словам, риск того, что школьники «понесут коронавирус домой» также незначителен, так как при передаче от бессимптомных носителей вирус гораздо менее опасен. Кроме того, Мясников отметил, что «ВОЗ вообще засомневался про возможность передачи коронавируса от бессимптомных носителей».

В марте из-за пандемии коронавируса российские школы перешли на дистанционный формат обручения.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, решение о том, в каком формате проведут следующий учебный год, будет принято 20 августа в соответствии с эпидемиологической ситуацией в каждом регионе. При этом глава правительства выразил надежду на то, что в новом учебном году удастся минимизировать вынужденный дистанционный формат обучения. Также он отметил, что в целом в стране готовятся «к нормальному первому сентября».

Теги: дистанционное обучение, врач
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