Студенты назвали основные проблемы онлайн-обучения

Так же высоко учащиеся оценили готовность к экстренному переходу на дистанционку: 62% респондентов на первом этапе опроса заявили, что их вуз скорее готов или готов полностью к такому формату, на втором этапе доля таких студентов составила 57%.

Однако к началу лета повысился процент учащихся, которые сталкивались с теми или иными трудностями при онлайн-обучении — с 75% весной до 86% к 1 июня. Более критичное отношение к дистанционному обучению исследователи связывают с усталостью от онлайн-формата.

Чаще всего (вопрос предполагал множественный выбор ответов) у студентов возникали технические проблемы и перебои с интернетом (52%), им не хватало общения с одногруппниками (43%), очных дискуссий с преподавателями (41%). Больше трети учащихся пожаловались на сложность обучения дома (39%) и проблемы с концентрацией при самостоятельном изучении материала (36%). Еще 34% столкнулись со сложностью при ответах преподавателю в онлайн-формате.

По словам авторов исследования, сложнее всего на дистанционке пришлось первокурсникам, которые еще не успели приобрести достаточного опыта обучения офлайн.

Больше половины опрошенных студентов (65%) отметили, что обучение в дистанционном формате менее эффективно, чем обычное (этот и следующие тезисы предлагались в анкете во второй волне опроса). Еще 58% респондентов заметили за собой, что часто откладывают выполнение заданий на потом, а треть (34%) испытывали проблемы со сном. В то же время больше трети (43%) стали меньше уставать от учебы после перехода в онлайн.

Отношение к сдаче сессии онлайн

В исследовании отмечается, что студенты боятся экзаменов онлайн. Почти половина (48%) считают, что их оценки во время сдачи сессии онлайн не изменятся по сравнению с очным режимом. Больше трети (38%) думают, что оценки точно или скорее будут ниже при дистанционной сдаче экзаменов и лишь 14% уверены, что результаты будут выше.

По данным авторов, учащиеся вузов во время летней сессии ожидают увеличения распространения нечестного поведения при сдаче экзаменов: 63% ответили, что произойдет существенное или небольшое увеличение, еще 30% уверены, что изменений не произойдет.

Как изменилась жизнь студентов

Самоизоляция отразилась как на бытовой, так и на психологической жизни студентов. Абсолютное большинство (79%) стало чаще мыть руки или пользоваться антисептиками. Ощущение стресса и беспокойства за будущее чаще стали испытывать 66%. Четверть (26%) респондентов отметили увеличение времени на хобби, еще 32% ответили, что оно не увеличилось и не уменьшилось, 42%, наоборот, обратили внимание на его сокращение.

Сопоставимы показатели тех, кто во время пандемии стал чаще заниматься спортом (37%), и тех, кто занимался им реже (36%). Больше половины учащихся (63%) не изменили своего отношения к алкоголю, 23% опрошенных стали употреблять его реже, еще 14% — чаще.

Директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов НИУ ВШЭ Иван Груздев объясняет это разделением приоритетов у студентов. «Показатели говорят о том, что это такие виды деятельности, которые для одних важны как индивидуальные, а для других как коллективные. Если человек занимался спортом в компании, то [во время пандемии] перестал им заниматься. С алкоголем так же — 23% алкоголь был не столько важен, сколько тусовка, поэтому они перестали его употреблять после закрытия баров», — пояснил он РБК.

Исследование Министерства науки и высшего образования и РАНХиГС, проведенное среди преподавателей вузов, показало, что каждый второй преподаватель (51,2%) отметил высокую распространенность плагиата или списывания. Подавляющее большинство (87,1%) преподавателей в летнюю сессию 2020 года принимали экзамены полностью дистанционно. Больше половины (66,8) педагогов назвали дистанционные условия приема экзаменов неудобными. В начале августа министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил, что учеба в большинстве российских вузов 1 сентября начнется в очном формате. Ношение масок для студентов и сотрудников вузов будет обязательным, исключение делается лишь для занятий творческой направленности и для лекторов.