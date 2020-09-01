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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил о возвращении школ к привычной работе

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российская система образования возвращается к привычной работе на фоне распространения коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции. Слова главы государства передает пресс-служба Кремля.

«Сейчас школа, вся система образования возвращаются к привычной работе — к звонкам и переменам, к живому и непосредственному общению учеников друг с другом и с преподавателями, с учителями», — сказал Путин.

При этом он отметил, что некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, все же сохраняются. Глава государства попросил школьников соблюдать эти меры. Он напомнил, что это позволит защитить не только свое здоровье, но и здоровье близких людей.

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Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России позволяет начать новый учебный год в очной форме. При этом, по ее словам, школьники должны оставаться дома в случае малейшего недомогания, также ученикам будут измерять температуру. Однако маски детям носить необязательно.

Также Попова напомнила, что в школах будет действовать ступенчатое расписание, чтобы ученики из разных классов меньше пересекались друг с другом. Кроме того, за каждым классом будут закреплены свои кабинеты, куда к ним будут приходить учителя. Классы отдельных дисциплин будут использоваться с интервалами, эти помещения будут регулярно дезинфицировать.

Также в школах отменят единый звонок на перемену. Таким образом, у каждого класса будет свой график перерывов между уроками, а занятия будут начинаться и заканчиваться в разное время. Питание школьников также будет организовано по графику.

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Как сказали в Минпросвещения, каждое учебное заведение сможет самостоятельно принять решение о введении карантина в случае риска заражения коронавирусом.

Теги: Владимир Путин, школа, 1 сентября
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