Глава Роспотребнадзора подтвердила начало учебного года в очной форме

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Эпидемиологическая ситуация в России позволяет начать новый учебный год в очной форме. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Эпидситуация в стране позволяет начать год по-старому, в очной форме», — подчеркнула она.

Тем не менее, по ее словам, коронавирус внес некоторые коррективы. Так, в случае малейшего недомогания идти в школу будет нельзя. Также школьникам будут измерять температуру, однако носить маски они не обязаны — это будет обязательным условием лишь для сотрудников столовой.

Глава Роспотребнадзора также напомнила, что теперь в школах будет действовать ступенчатое расписание, за каждым классом будут закреплены свои кабинеты, а кабинеты отдельных дисциплин будут использовать с интервалами. После каждого блока занятий будут проводить уборку.