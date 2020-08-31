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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Роспотребнадзора подтвердила начало учебного года в очной форме

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Эпидемиологическая ситуация в России позволяет начать новый учебный год в очной форме. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Эпидситуация в стране позволяет начать год по-старому, в очной форме», — подчеркнула она.

Тем не менее, по ее словам, коронавирус внес некоторые коррективы. Так, в случае малейшего недомогания идти в школу будет нельзя. Также школьникам будут измерять температуру, однако носить маски они не обязаны — это будет обязательным условием лишь для сотрудников столовой.

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Глава Роспотребнадзора также напомнила, что теперь в школах будет действовать ступенчатое расписание, за каждым классом будут закреплены свои кабинеты, а кабинеты отдельных дисциплин будут использовать с интервалами. После каждого блока занятий будут проводить уборку.

Ранее Минздрав России дал родителям школьников рекомендации перед новым учебным годом в связи с риском заражения коронавирусом. Так, детям необходимо доступно и наглядно объяснить об опасности COVID-19 и о необходимых мерах профилактики. Также родители должны показать своим детям соблюдение профилактических мер на своем примере.

Более того, в министерстве призвали родителей контролировать соблюдение ребенком мер личной гигиены и знать симптомы заболевания, чтобы в случае необходимости сразу обратиться к врачу.

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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что с 1 сентября занятия в школах будут идти очно. При этом каждое учебное заведение сможет самостоятельно принять решение о введении карантина в случае риска заражения коронавирусом.

Теги: Роспотребнадзор, учебный год, обучение, коронавирус
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