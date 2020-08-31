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Пандемия коронавируса ,  
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Как школы в разных странах готовятся к началу учебного года. Фоторепортаж

Пандемия внесла коррективы в учебный процесс, весной школьники учились онлайн. Но в России с 1 сентября ученики снова вернутся в классы. В Минздраве отметили, что риски заражения сохраняются, и посоветовали родителям провести беседы с детьми об опасности заболевания и необходимости соблюдения гигиены. Готовятся к началу учебного года и в других странах. Как проходит подготовка — в фоторепортаже РБК
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Санитарная обработка одного из классов школы имени Маяковского в Москве.

Мэр столицы Сергей Собянин выразил надежду, что основной учебный объем удастся сохранить в привычном режиме. Всех учителей в городе перед началом учебного года протестировали на коронавирус. Положительный результат у 3%, их пока не допустят к работе в школах

Фото: Fabio Frustaci / EPA / ТАСС
Фото: Fabio Frustaci / EPA / ТАСС

Сотрудник измеряет дистанцию между новыми одиночными партами в одной из школ Рима. Разные школы в Италии планируют вернуться к работе в разные даты: 7-го, 14-го или 24 сентября

Фото: Vincent West / Reuters
Фото: Vincent West / Reuters

Новые указатели для организации движения по коридорам в школе в муниципалитете Мунгия в Стране Басков, Испания

Фото: Peng Nian / EPA / ТАСС
Фото: Peng Nian / EPA / ТАСС

Дезинфекция ультрафиолетовыми лучами в помещениях одной из школ Уханя, Китай

Фото: Eric Gaillard / Reuters
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Обработка мебели в столовой школы в Ле-Канне, Франция

Фото: Hani Mohammed / AP
Фото: Hani Mohammed / AP

Обработка класса в Сане, Йемен

Фото: Danish Ismail / Reuters
Фото: Danish Ismail / Reuters

Из-за пандемии в Индии, как и в других странах, часть школ в этом году перенесли занятия в Сеть. Учебные заведения не откроются до конца сентября. Ученики и педагоги, у которых нет доступа в интернет, занимаются на открытом воздухе с соблюдением дистанции

Фото: Jae C. Hong / AP
Фото: Jae C. Hong / AP

Ученики соблюдают дистанцию во время перерыва на обед в «Клубе мальчиков и девочек» в Лос-Анджелесе. Школы в городе возобновили обучение в дистанционном формате, «Клуб» предоставляет доступ в Сеть детям, у которых нет интернета или чьи родители не могут находиться дома весь день.

Теги: мультимедиа, пандемия, COVID-19, коронавирус, 1 сентября
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