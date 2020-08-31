Как школы в разных странах готовятся к началу учебного года. Фоторепортаж

Из-за пандемии в Индии, как и в других странах, часть школ в этом году перенесли занятия в Сеть. Учебные заведения не откроются до конца сентября. Ученики и педагоги, у которых нет доступа в интернет, занимаются на открытом воздухе с соблюдением дистанции