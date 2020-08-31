Как школы в разных странах готовятся к началу учебного года. Фоторепортаж
Санитарная обработка одного из классов школы имени Маяковского в Москве.
Мэр столицы Сергей Собянин выразил надежду, что основной учебный объем удастся сохранить в привычном режиме. Всех учителей в городе перед началом учебного года протестировали на коронавирус. Положительный результат у 3%, их пока не допустят к работе в школах
Сотрудник измеряет дистанцию между новыми одиночными партами в одной из школ Рима. Разные школы в Италии планируют вернуться к работе в разные даты: 7-го, 14-го или 24 сентября
Новые указатели для организации движения по коридорам в школе в муниципалитете Мунгия в Стране Басков, Испания
Дезинфекция ультрафиолетовыми лучами в помещениях одной из школ Уханя, Китай
Обработка мебели в столовой школы в Ле-Канне, Франция
Обработка класса в Сане, Йемен
Из-за пандемии в Индии, как и в других странах, часть школ в этом году перенесли занятия в Сеть. Учебные заведения не откроются до конца сентября. Ученики и педагоги, у которых нет доступа в интернет, занимаются на открытом воздухе с соблюдением дистанции
Ученики соблюдают дистанцию во время перерыва на обед в «Клубе мальчиков и девочек» в Лос-Анджелесе. Школы в городе возобновили обучение в дистанционном формате, «Клуб» предоставляет доступ в Сеть детям, у которых нет интернета или чьи родители не могут находиться дома весь день.