В Воскресенске в детском саду мужчина ножом убил пришедшую на работу жену

Фото: Олег Яковлев / РБК

В подмосковном городе Воскресенске мужчина убил свою жену, пройдя в детский сад, в котором она работала. Об этом сообщает следственное управление СК России по Московской области.

По предварительным данным, 53-летний мужчина проник на территорию учреждения, вошел в группу, где работала его супруга, и ножом нанес ей множественные ранения в область шеи, туловища и верхних конечностей. Женщина скончалась на месте происшествия.

Сотрудники Росгвардии, прибывшие на сигнал «Тревога», задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции.

Следователи допрашивают свидетелей, правоохранительные органы также назначили судебно-медицинскую экспертизу. При расследовании уголовного дела будет дана правовая оценка обеспечению безопасности на территории детского сада и действиям или бездействию ответственных должностных лиц, указывает СК.