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В Воскресенске в детском саду мужчина ножом убил пришедшую на работу жену

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В подмосковном городе Воскресенске мужчина убил свою жену, пройдя в детский сад, в котором она работала. Об этом сообщает следственное управление СК России по Московской области.

По предварительным данным, 53-летний мужчина проник на территорию учреждения, вошел в группу, где работала его супруга, и ножом нанес ей множественные ранения в область шеи, туловища и верхних конечностей. Женщина скончалась на месте происшествия.

Сотрудники Росгвардии, прибывшие на сигнал «Тревога», задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции.

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Следователи допрашивают свидетелей, правоохранительные органы также назначили судебно-медицинскую экспертизу. При расследовании уголовного дела будет дана правовая оценка обеспечению безопасности на территории детского сада и действиям или бездействию ответственных должностных лиц, указывает СК.

РБК направил запрос в пресс-службу министерства образования Московской области.

В октябре прошлого года вооруженный ножом мужчина проник в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре во время тихого часа и убил шестилетнего ребенка. Убийца, 36-летний мужчина позже объяснил следователям свои действия заклинанием, которое прочитал в книге. Следственный комитет сообщал, что подозреваемого в убийстве ребенка признали невменяемым. Позже СК попросил суд отправить в психбольницу мужчину, проникшего в детский сад.

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Теги: убийство, Московская область, Следственный комитет, новости
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