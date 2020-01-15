Охранник в Нарьян-Маре сообщил СК детали о входе в детсад убийцы ребенка

Охранник детского сада в Нарьян-Маре, где в прошлом году посторонний мужчина убил ребенка, в ходе следственного эксперимента показал, как преступник вошел в здание. Соответствующее видео опубликовал СК России.

На видеозаписи охранник рассказывает, что дистанционно открыл дверь в детский сад позвонившему в домофон мужчине. Когда незнакомец начал подниматься по лестнице, у охранника возникли «какие-то подозрения», и он решил выйти к нему навстречу. Затем он перешел в другую комнату с мониторами системы видеонаблюдения, однако не смог увидеть на изображениях с камер постороннего. Когда из комнаты, где спали дети, выбежала женщина, охранник вновь заподозрил неладное, зашел туда и увидел раненого ребенка и мужчину с ножом.

Посторонний мужчина проник в детский сад «Сказка» 31 октября 2019 года во время тихого часа и смертельно ранил шестилетнего мальчика. По результатам психолого-психиатрической экспертизы его признали невменяемым.

После происшествия арестовали охранника, открывшего дверь преступнику. В отношении него возбудили дело по статье о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.