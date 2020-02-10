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СК попросил суд отправить в психбольницу убившего мальчика в Нарьян-Маре

Фото: СК РФ

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу мужчину, который в октябре прошлого года проник в детский сад в Нарьян-Маре и убил там шестилетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте СК России.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент преступления мужчина не мог осознавать характер своих действий и руководить ими, говорится в сообщении. В связи с этим обвиняемого необходимо направить на принудительное лечение в медицинскую организацию психиатрической помощи, сообщили в СК.

СК завершил следствие по делу об убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
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Мужчина проник в детский сад в Нарьян-Маре с ножом и убил там мальчика 31 октября прошлого года. По факту случившегося следователи возбудили три уголовных дела — по ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего), а также по ст. 293 УК (халатность) и ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). После убийства мужчина утверждал, что убил мальчика из-за заклинания, о котором прочитал в книге.

15 января завершилась психолого-психиатрическая экспертиза, согласно результатам которой мужчину признали невменяемым. 23 января следователи завершили расследование по делу об убийстве и подготовили документы для передачи в суд.

Теги: Следствие, Нарьян-Мар, детский сад, убийство
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