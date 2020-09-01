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Россияне назвали самые нелюбимые и самые важные предметы в школе

Россияне в школе не любили уроки химии, математики и физики, следует из исследования сервиса «Работа.ру», есть у «РИА Новости».

Так, занятия по химии не нравились 26% опрошенных. 22% не получали удовольствия от изучения математики, алгебры и геометрии, 21% — физики.

Среди нелюбимых у граждан предметов оказались также иностранные языки (13%) и гуманитарные дисциплины (12%). 11% не любили физкультуру.

При этом россиянам нравилось изучать в школе мировую художественную культуру (МХК), литературу, географию, русский язык, биологию, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и информатику.

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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Самыми важными и нужными предметами респонденты считают русский язык (61%), математику (59%) и иностранные языки (38%). Также в списке история и обществознание (26%), литература (17%), информатика (15%) и физика (14%). Меньшую важность россияне придают физкультуре, географии, химии, биологии, ОБЖ и МХК.

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Исследование проводилось в августе этого года. В нем приняли участие более 4,5 тыс. человек старше 18 лет.

В России начинается учебный год. В Минздраве ранее посоветовали родителям школьников рассказать ребенку об опасности коронавируса и на собственном примере показать важность профилактических мер, соблюдая социальную дистанцию и используя маску и перчатки.

Согласно опросу Федерального института развития образования РАНХиГС, больше половины (59%) школьников собираются носить маску и перчатки, регулярно мыть руки и соблюдать дистанцию.

Теги: Россия, школа
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