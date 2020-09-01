Россияне назвали самые нелюбимые и самые важные предметы в школе

Россияне в школе не любили уроки химии, математики и физики, следует из исследования сервиса «Работа.ру», есть у «РИА Новости».

Так, занятия по химии не нравились 26% опрошенных. 22% не получали удовольствия от изучения математики, алгебры и геометрии, 21% — физики.

Среди нелюбимых у граждан предметов оказались также иностранные языки (13%) и гуманитарные дисциплины (12%). 11% не любили физкультуру.

При этом россиянам нравилось изучать в школе мировую художественную культуру (МХК), литературу, географию, русский язык, биологию, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и информатику.