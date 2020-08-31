Треть школьников сообщили о панике и апатии перед началом учебного года

Лишь 28% учителей отметили, что их школа материально-технически оснащена для того, чтобы вести обучение как в очном, так и дистанционном формате. При этом каждый десятый учитель (11%) посчитал, что его учебное учреждение недостаточно оснащено для обоих форматов обучения. Больше половины школ (60%) готовы к обучению в очном формате, но не в дистанционном. «В целом же можно говорить о том, что практически две трети школ имеют те или иные проблемы в материально-техническом обеспечении образовательного процесса в дистанционном или смешанном формате», — говорят авторы исследования. По их словам, это требует тщательного изучения потребностей школ и принятия мер.

О достаточности методических материалов, а также о скорректированной учебной программе, цифровых ресурсах для работы в условиях дистанционного или смешанного формата заявили 53% учителей. Почти треть опрошенных (33%) обладают методической поддержкой лишь частично, а еще 14% назвали ее недостаточной. Дефицит в методических материалах больше всего испытывают учителя русского языка и литературы (53% от всех опрошенных по этой специальности), алгебры, физики, информатики (52%) и иностранных языков (49%).

Психологическая готовность учителей и учеников

Как следует из результатов опроса, учителя лучше психологически готовы к работе в новом учебном году, чем учащиеся.

Так, 58% педагогов готовы к напряженной, но плодотворной работе, больше четверти (26%) ожидают 1 сентября с радостью и оптимизмом. Группа тех, кто испытывает чувства паники, безразличия или ведет себя настороженно по отношению к началу учебного года, минимальна и составляет в совокупности 16% от общего числа опрошенных учителей.

Психоэмоциональное состояние учеников выглядит иначе. Так, к обучению с полной отдачей готовы 37% школьников, еще 31% с радостью и оптимизмом ожидают начала года. Однако доля тех, кто относится к этому пессимистично, панически или с апатией, составляет в совокупности 32%. Больше всего подобные чувства проявляются у девятиклассников (22%) и семиклассников (19%), тогда как в старших классах такие настроения не популярны — 11 и 12% в 10-м и 11-м классах соответственно.

Какой формат обучения предпочитают учащиеся

Большинство учеников школ хотели бы вернуться в классы и начать обучение с соблюдением всех необходимых мер в условиях коронавируса. Об этом рассказали 46% опрошенных. Авторы исследования отмечают, что больше трети школьников, 34%, хотят учиться дистанционно, в том числе 19% готовы к смешанному формату обучения, а 15% рассказали о готовности перейти полностью в дистанционный формат. Еще 20% готовы к возвращению учебы в любом формате.

Согласны ли школьники носить маски и перчатки

Авторы замечают, что санитарные правила Роспотребнадзора, которые касаются организации обучения в условиях профилактики коронавируса, достаточно жесткие и их выполнение потребует от школьников дисциплины. Несмотря на это, больше половины (59%) учеников намерены носить маски и перчатки, регулярно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, 35% будут стараться выполнять эти требования, но не уверены, что у них это получится. Лишь 6% не будут выполнять требования по профилактике коронавируса.

Больше всего школьников, которые намерены соблюдать меры предосторожности, учится 6-х и 7-х классах (22 и 19% соответственно). Меньше это желание проявляется у 8–9-классников (9%) и учащихся 10–11-х классов (8%).

«Из этого следует, что руководящим и педагогическим работникам следует обратить самое серьезное внимание на разъяснительную работу по необходимости соблюдения санитарно-профилактических мер в процессе обучения», — заключают исследователи.