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Путин и Лукашенко согласились встретиться в Москве «в ближайшие недели»

Александр Лукашенко и Владимир Путин (слева)
Александр Лукашенко и Владимир Путин (слева) (Фото: kremlin.ru / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разговора был подтвержден «обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости», что точной даты встречи президентов в Москве пока нет. Пресс-служба Лукашенко отметила, что президент Белоруссии «в ближайшее время совершит визит в Москву».

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Ранее в Кремле заявляли, что Путин не планирует поезду в Минск.

Это уже пятые телефонные переговоры двух президентов с начала протестов в Белоруссии. В предыдущих переговорах лидеры государств обсудили массовые протесты, совместные действия в случае внешних угроз и «давления на республику извне». Также Путин и Лукашенко договорились об участии белорусов в испытании российской вакцины от коронавируса.

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Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия
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