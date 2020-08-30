Путин и Лукашенко согласились встретиться в Москве «в ближайшие недели»

Александр Лукашенко и Владимир Путин (слева) (Фото: kremlin.ru / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разговора был подтвержден «обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости», что точной даты встречи президентов в Москве пока нет. Пресс-служба Лукашенко отметила, что президент Белоруссии «в ближайшее время совершит визит в Москву».