Власти Москвы назвали интервал между прививками от гриппа и COVID-19

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Жители Москвы смогут сделать прививки от гриппа и от коронавируса, но между вакцинациями рекомендуется сделать месячный перерыв. Об этом сообщил на пресс-конференции глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

«Положим, завтра человек пошел и привился от гриппа, через две недели у него начинают образовываться антитела. То есть он будет защищен от гриппа не раньше, чем через две недели. Но с момента одной прививки и другой должен пройти месяц», — сказал Хрипун. При этом глава горздрава подчеркнул, что пока вакцина от коронавируса не поступила в гражданский оборот и пострегистрационные клинические испытания пока не прошли.

Также Хрипун заявил, что в Москве с 1 сентября будет работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа, в которых можно будет сделать бесплатные прививки. В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин выразил обеспокоенность ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице