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Пандемия коронавируса ,  
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В центре Гамалеи оценили взаимовлияние вакцин от коронавируса и гриппа

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Вакцинации от гриппа и коронавируса не повлияют друг на друга, если развести их введение. Об этом, отвечая на вопрос РБК, заявил директор Национального исследовательского центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в ходе брифинга, посвященного первой зарегистрированной вакцине от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, во всех учебниках по иммунологии сказано, что в организм человека можно вводить сразу много разных антигенов.

«Если механизмы действия вакцин различны, то есть одни вакцины индуцируют гуморальный ответ, а другие — Т-клеточный, то лучше между двумя введениями сохранить промежуток от двух до трех недель», — добавил Гинцбург.

Он заверил, что за это время иммунная система «приведет себя в порядок» и одна вакцинация гарантированно не повлияет на другую.

Минздрав назвал сроки выпуска первых партий вакцины от COVID-19
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Фото: АГН «Москва»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко, в свою очередь, заявил, что государственные поставки вакцины от гриппа уже произошли и сейчас формируются группы лиц, кому рекомендована вакцина. Среди них: пациенты, имеющие ожирение, хронические заболевания сердца, болезни легких, сахарный диабет, а также медработники и учителя.

Также помимо вакцинации от гриппа министр рекомендовал проводить вакцинацию против пневмококка.

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Собянин назвал тревожным рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве
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Сергей&nbsp;Собянин

Ранее бывший главный санитарный врач, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко допустил возможность одновременно заразиться COVID-19 и гриппом. В связи с этим он призвал поставить прививки от гриппа.

Онищенко добавил, что прививка от гриппа облегчит врачам постановку диагноза, поскольку, когда человек привит от гриппа, но у него появились симптомы, скорее всего, он заражен коронавирусом.

В мае глава Роспотребнадзора Анна Попова предостерегла, что заражение коронавирусом и гриппом одновременно может вылиться в тяжелое течение болезни.

Теги: вакцины, коронавирус, грипп
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