В центре Гамалеи оценили взаимовлияние вакцин от коронавируса и гриппа

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Вакцинации от гриппа и коронавируса не повлияют друг на друга, если развести их введение. Об этом, отвечая на вопрос РБК, заявил директор Национального исследовательского центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в ходе брифинга, посвященного первой зарегистрированной вакцине от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, во всех учебниках по иммунологии сказано, что в организм человека можно вводить сразу много разных антигенов.

«Если механизмы действия вакцин различны, то есть одни вакцины индуцируют гуморальный ответ, а другие — Т-клеточный, то лучше между двумя введениями сохранить промежуток от двух до трех недель», — добавил Гинцбург.

Он заверил, что за это время иммунная система «приведет себя в порядок» и одна вакцинация гарантированно не повлияет на другую.