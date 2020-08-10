Собянин назвал тревожным рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

В Москве выросло число заболевших гриппом и ОРВИ, сообщил Собянин. По его словам, на фоне эпидемии коронавируса власти ждут возможности начать вакцинацию и стараются, чтобы потоки пациентов с похожими симптомами не смешивались

Сергей Собянин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Тревожным, конечно, фактом является нарастание ОРВИ и гриппа. Но будем, во-первых, готовиться к вакцинации и, во-вторых, по рекомендации [главы] Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой мы разделили потоки больных более четко — те, у кого простая пневмония, ковидная пневмония, тяжелый грипп, ОРВИ и так далее, чтобы больные не перемешивались друг с другом, что очень важно», — сообщил Собянин.

По его словам, власти Москвы «с нетерпением» ждут регистрации и производства российской вакцины от коронавируса, чтобы провести прививочную кампанию. Появление лекарства станет «кардинальным решением проблемы» с коронавирусом, отметил мэр.

На заседании совета выступил и глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, отгрузка вакцины от гриппа в дальние регионы России началась 10 августа и до конца месяца «будет поставлено 50% от плановой вакцинации на этот год». «Остальная часть вакцины [от гриппа] на южные территории будет поставлена в сентябре-октябре», — указал Мурашко.