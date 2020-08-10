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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин назвал тревожным рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

В Москве выросло число заболевших гриппом и ОРВИ, сообщил Собянин. По его словам, на фоне эпидемии коронавируса власти ждут возможности начать вакцинацию и стараются, чтобы потоки пациентов с похожими симптомами не смешивались
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Тревожным, конечно, фактом является нарастание ОРВИ и гриппа. Но будем, во-первых, готовиться к вакцинации и, во-вторых, по рекомендации [главы] Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой мы разделили потоки больных более четко — те, у кого простая пневмония, ковидная пневмония, тяжелый грипп, ОРВИ и так далее, чтобы больные не перемешивались друг с другом, что очень важно», — сообщил Собянин.

По его словам, власти Москвы «с нетерпением» ждут регистрации и производства российской вакцины от коронавируса, чтобы провести прививочную кампанию. Появление лекарства станет «кардинальным решением проблемы» с коронавирусом, отметил мэр.

Собянин предупредил, что заболеваемость COVID в Москве не будет снижаться
Общество
Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

На заседании совета выступил и глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, отгрузка вакцины от гриппа в дальние регионы России началась 10 августа и до конца месяца «будет поставлено 50% от плановой вакцинации на этот год». «Остальная часть вакцины [от гриппа] на южные территории будет поставлена в сентябре-октябре», — указал Мурашко.

В конце июля глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о том, что осенью-зимой в Россию придут новые штаммы гриппа. «Прогноз Всемирной организации здравоохранения в том, что вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не прививались ни в прошлом году, ни в предыдущие годы», — сказала она. Поэтому, отметила Попова, важно привиться от гриппа в этом году.

Вакцинация от гриппа в Москве является бесплатной. Поставить прививку после начала кампании можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах у метро. По словам Собянина, вакцинация от коронавируса в Москве тоже будет бесплатной.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Сергей Собянин, грипп, Москва
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