Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США

Прекратить беспорядки в американских городах, где у руководства находятся демократы, можно только силой. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, — это сила!», — заявил он.

Президент также раскритиковал мэра-демократа Портленда Теда Уилера за бездействие во время волнений в его городе. «Ничего не делающий мэр Портленда, демократ, наблюдающий за масштабной гибелью и разрушением своего города <...> считает, что эта беззаконная ситуация должна продолжаться вечно. Неправильно!», — написал Трамп, окрестив Уилера «сумасшедшим» и «леворадикальным».

По словам американского лидера, жители Портленда и других городов США желают «закона и порядка», которые не могут им обеспечить руководители-сторонники Демократической партии.