Байден обвинил Трампа в извлечении выгод из беспорядков в Висконсине

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обвинил президента США Дональда Трампа в извлечении политических выгод из беспорядков в Висконсине. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

По словам Байдена, Трамп своими высказываниями и действиями лишь «добавляет масло в огонь». В качестве подтверждения своих слов Байден процитировал старшего советника президента США Келлиэнн Конуэй. Она ранее заявила, что из-за происходящего в Висконсине избирателям становится ясно, кто из кандидатов более решителен в принятии мер для поддержания порядка. «Когда бывало, чтобы представитель президента говорил такое?» — сказал Байден.

Ранее Трамп поручил отправить в штат Висконсин войска Национальной гвардии для ликвидации беспорядков. «Мы не потерпим грабежей, поджогов, насилия и беззакония на американских улицах», — добавил американский президент.

Массовые протесты возникли в городе Кеноша штата Висконсин после того, как полицейские несколько раз выстрелили в 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.



Причины стрельбы не называются. На видео, которое появилось в Сети, темнокожий мужчина направляется к автомобилю. За ним следуют двое полицейских с направленными на него пистолетами. После того как мужчина открыл дверь автомобиля, один из полицейских схватил его за майку и выстрелил в него.

