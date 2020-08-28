Байден обвинил Трампа в извлечении выгод из беспорядков в Висконсине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 75,24 (-0,3) Инвестиции, 27 авг, 13:51
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 89 (-0,23) Инвестиции, 27 авг, 13:51
Летевший в Сургут лайнер Utair сел в Уфе из-за сработавшего датчика шасси Общество, 11:59 Протесты в Вашингтоне против выдвижения Трампа на выборы. Фоторепортаж Политика, 11:55  Изменения в трудовой сфере, июль 2020 года: комментарии «Делойт» Pro, 11:54 Попова заявила о формировании иммунитета к COVID у бессимптомных больных Общество, 11:48 Собянин пообещал победу над коронавирусом в течение полугода Общество, 11:47 Норвежского посла вызвали в МИД из-за высылки российского дипломата Политика, 11:46 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 11:39 Глава Минздрава назвал исключенную из вакцинации от COVID-19 группу Общество, 11:36 Белоруссия начала военные учения у западной границы Политика, 11:30 Мимикрируй или умри: какой получилась выставка «Немосква не за горами» Стиль, 11:28 Получившему перелом на голосовании по поправкам журналисту разбили машину Общество, 11:26 СМИ сообщили о согласовании трансфера Миранчука в «Аталанту» за €14 млн Спорт, 11:19 Премьер Японии Синдзо Абэ ушел в отставку Политика, 11:13 Байден обвинил Трампа в извлечении выгод из беспорядков в Висконсине Политика, 11:12
Выборы в США ,  
0 

Байден обвинил Трампа в извлечении выгод из беспорядков в Висконсине

Фото: Nathan Howard / Getty Images
Фото: Nathan Howard / Getty Images

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обвинил президента США Дональда Трампа в извлечении политических выгод из беспорядков в Висконсине. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

По словам Байдена, Трамп своими высказываниями и действиями лишь «добавляет масло в огонь». В качестве подтверждения своих слов Байден процитировал старшего советника президента США Келлиэнн Конуэй. Она ранее заявила, что из-за происходящего в Висконсине избирателям становится ясно, кто из кандидатов более решителен в принятии мер для поддержания порядка. «Когда бывало, чтобы представитель президента говорил такое?» — сказал Байден.

Ранее Трамп поручил отправить в штат Висконсин войска Национальной гвардии для ликвидации беспорядков. «Мы не потерпим грабежей, поджогов, насилия и беззакония на американских улицах», — добавил американский президент.

Массовые протесты возникли в городе Кеноша штата Висконсин после того, как полицейские несколько раз выстрелили в 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Причины стрельбы не называются. На видео, которое появилось в Сети, темнокожий мужчина направляется к автомобилю. За ним следуют двое полицейских с направленными на него пистолетами. После того как мужчина открыл дверь автомобиля, один из полицейских схватил его за майку и выстрелил в него.
 

Теги: Джо Байден, Дональд Трамп, США, беспорядки
Материалы по теме
Республиканец заявил о риске смерти Байдена до инаугурации
Политика
Трамп официально стал кандидатом в президенты на второй срок
Политика
Трамп поручил отправить в Висконсин Нацгвардию для ликвидации беспорядков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter