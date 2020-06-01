Трамп бросил дополнительные силы на подавление беспорядков

Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные федеральные силы для пресечения беспорядков в стране. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

По словам Макинэни, Трамп принял такое решение после встреч с главой Пентагона Марком Эспером, генпрокурором Уильямом Барром и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли.

«У него сегодня было два совещания с министром Эспером и генпрокурором Барром, там также присутствовал генерал Милли. По всей стране будут размещены дополнительные федеральные силы», — сказала пресс-секретарь Белого дома. По ее словам, будет создан «единый центр обороны» для работы с властями штатов и муниципалитетов.

Протесты в США начались после смерти 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) задержанного афроамериканца Джорджа Флойда. Его подозревали в использовании фальшивых денег в магазине. Полицейские положили Флойда лицом на асфальт, один из них встал ему коленом на шею, несмотря на слова мужчины о том, что ему нечем дышать. Позже Флойд умер в больнице. Происшествие попало на видео, и ситуация вызвала общественный резонанс.