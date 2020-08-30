В центре Минска начались перебои со связью

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В центре Минска, где проходит протестная акция белорусской оппозиции, наблюдаются перебои с мобильной связью. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Как передает Tut.by, затруднения с доступом в Сеть начались около 14:30–15:00 по местному времени (совпадает с мск). Это касается всех трех операторов — А1, МТС и life:). По данным издания, многие сайты открываются очень медленно либо не открываются совсем. Также перебои возникли в работе мессенджеров.

В последнее время в Белоруссии уже возникали перебои со связью. Так, мобильный интернет работал с перебоями в первые три дня после президентских выборов, состоявшихся 9 августа, когда в стране начались протесты против итогов голосования.