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В центре Минска начались перебои со связью

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В центре Минска, где проходит протестная акция белорусской оппозиции, наблюдаются перебои с мобильной связью. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Как передает Tut.by, затруднения с доступом в Сеть начались около 14:30–15:00 по местному времени (совпадает с мск). Это касается всех трех операторов — А1, МТС и life:). По данным издания, многие сайты открываются очень медленно либо не открываются совсем. Также перебои возникли в работе мессенджеров.

«Марш мира и независимости» в Минске. Фоторепортаж
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В последнее время в Белоруссии уже возникали перебои со связью. Так, мобильный интернет работал с перебоями в первые три дня после президентских выборов, состоявшихся 9 августа, когда в стране начались протесты против итогов голосования.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Сегодня в Минске проходит акция протеста «Марш мира и независимости». К 14:00 колонны протестующих начали движение в центр города, к площади Независимости, где была запланирована акция. В центр столицы также стянулась спецтехника, автозаки и автобусы, в которых находятся сотрудники ОМОНа. Правоохранители начали задерживать протестующих около площади Независимости.

Теги: Минск, мобильная связь, массовые протесты
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