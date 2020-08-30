В центр Минска направилась колонна спецтехники и автобусы ОМОНа

Днем оппозиция запланировала провести на площади митинг с требованием отмены результатов президентских выборов. Сейчас площадь оцеплена силовиками

Фото: EPA / ТАСС

В центр Минска стягивается спецтехника, автозаки и автобусы, в которых находятся сотрудники ОМОНа. Колонна выдвинулась рано утром в воскресенье с базы в минском микрорайоне Уручье, сообщает ТАСС.

Транспортные средства двигались около 7:00 по местному времени (совпадает с московским) по проспекту Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Белоруссии. Днем оппозиция планирует провести там протестную акцию.

Как сообщает Deutsche Welle, силовики оцепили площадь Независимости. Там находятся крытые военные грузовики для перевозки личного состава, а также автозаки.

Издание The Village пишет, что к площади Независимости стягиваются силы ОМОНа и внутренних войск. «Площадь оцепляют ограждением. Со стороны улицы Советской въезд на площадь перекрыт десятками грузовиков и автобусов», — говорится в сообщении.