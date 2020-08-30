В центр Минска направилась колонна спецтехники и автобусы ОМОНа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
РБК Pro: шесть парадоксов лидерства в постковидном мире Pro, 11:36 Трамп подтвердил намерение США сократить военное присутствие в Ираке Политика, 11:26 Путин поздравил мультипликатора Шварцмана со 100-летием Общество, 11:21 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 августа Общество, 11:11 «Роскосмос» оценил опасность приближающегося к Земле астероида Общество, 11:06 Попавшая в больницу Исинбаева сообщила о своем состоянии Спорт, 11:02 Спасет ли слияние гигантов гостиничного бизнеса Accor и IHG — Bloomberg Pro, 11:00 В России за сутки зарегистрировали 68 смертей от коронавируса Общество, 10:57 Почему в Бразилии не стоит обсуждать карнавал, девушек и фавелы РБК Стиль и glo, 10:52 Число заразившихся COVID-19 в России превысило 990 тыс. человек Общество, 10:51 В Лондоне и Оттаве прошли многотысячные митинги против коронавирусных мер Политика, 10:49 Экс-чиновник рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина Политика, 10:47 В центр Минска направилась колонна спецтехники и автобусы ОМОНа Общество, 10:34 Эксперты увидели сокращение трат россиян на алкоголь Экономика, 10:31
Протесты в Белоруссии ,  
0 

В центр Минска направилась колонна спецтехники и автобусы ОМОНа

Днем оппозиция запланировала провести на площади митинг с требованием отмены результатов президентских выборов. Сейчас площадь оцеплена силовиками
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

В центр Минска стягивается спецтехника, автозаки и автобусы, в которых находятся сотрудники ОМОНа. Колонна выдвинулась рано утром в воскресенье с базы в минском микрорайоне Уручье, сообщает ТАСС.

Транспортные средства двигались около 7:00 по местному времени (совпадает с московским) по проспекту Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Белоруссии. Днем оппозиция планирует провести там протестную акцию.

Как сообщает Deutsche Welle, силовики оцепили площадь Независимости. Там находятся крытые военные грузовики для перевозки личного состава, а также автозаки.

Старший сын Лукашенко посоветовал оппозиции «взять себя в руки»
Политика

Издание The Village пишет, что к площади Независимости стягиваются силы ОМОНа и внутренних войск. «Площадь оцепляют ограждением. Со стороны улицы Советской въезд на площадь перекрыт десятками грузовиков и автобусов», — говорится в сообщении.

Телеканал «Белсат» опубликовал видеозапись, сделанную проезжавшим мимо площади автомобилистом. На кадрах видно скопление спецтехники и полицейских машин.

Акция протеста «Марш мира и независимости» запланирована на 14:00. Митингующие намерены выйти с требованием отмены результатов президентских выборов, которые прошли в начале августа, и ухода Александра Лукашенко с поста президента.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

Акция сторонниц оппозиции в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Автор: Михаил Юшков
Теги: Минск, спецтехника, ОМОН, протесты
Материалы по теме
Оппозиция в Белоруссии сообщила о планах создать политическое движение
Политика
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Задержанный в Минске «боевик ЧВК» назвал свою версию произошедшего
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter